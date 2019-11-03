中國選手檢舉 反送中蛋糕遭甜點大賽撤銷資格

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）香港政治紛擾延燒至甜點界，在英國舉行的「國際蛋糕節」（Cake International 2019）中，一件反送中主題蛋糕竟遭中國選手投訴，參賽資格遭到撤銷。
中央社報導，中國參賽者陳瑤在社群網站上傳作品照片，是一座模仿連儂牆的蛋糕，除了貼有反送中口號的便利貼、抗議者、頭盔、雨傘，更有一個醒目的V怪客面具。
報導指出，陳瑤與其他四名中國選手舉報了這個「港毒」作品，認為從技術水平來看，似乎是有意作為政治工具，「利用國際賽事為恐怖暴力洗地不能忍」。
香港餐廳3rd Space在IG上張貼了該作品影片，表示團隊成員所做的蛋糕已遭取消資格，原因是主辦單位認為主題有冒犯之嫌，招致參賽者投訴。
餐廳也重申：「今天，我們有人被捕，我們有人遠赴英國出賽被政治DQ（disqualify）。我們覺得不忿憤怒，但我們仍然會做自己，會上訴會爭取。」「不要用一頂『港獨』的帽子，去抹殺了解事情的機會。」
今天，我們有人被捕，我們有人遠赴英國出賽被政治DQ。我們覺得不忿憤怒，但我們仍然會做自己，會上訴會爭取，即使最後結果不能盡如人意，但我們仍會用多一口氣告訴你，你錯了 #大會在沒有告知情況下把音樂關掉 #現附上完整連音樂的片段 One of our teammates joined the cake international show and got disqualified due to complaints from Chinese candidates, claiming that this cake contains offensive content by promoting independence of Hong Kong. #politicalcensorshipinUK #nec #cakeshows #cakeinternational2019 #thecakeshows2019 #cakeart #cakedecoration #cakedecorating 不要用一顶「港独」的帽子去抹杀了解事情的机会