中國選手檢舉 反送中蛋糕遭甜點大賽撤銷資格

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）香港政治紛擾延燒至甜點界，在英國舉行的「國際蛋糕節」（Cake International 2019）中，一件反送中主題蛋糕竟遭中國選手投訴，參賽資格遭到撤銷。

中央社報導，中國參賽者陳瑤在社群網站上傳作品照片，是一座模仿連儂牆的蛋糕，除了貼有反送中口號的便利貼、抗議者、頭盔、雨傘，更有一個醒目的V怪客面具。

報導指出，陳瑤與其他四名中國選手舉報了這個「港毒」作品，認為從技術水平來看，似乎是有意作為政治工具，「利用國際賽事為恐怖暴力洗地不能忍」。

香港餐廳3rd Space在IG上張貼了該作品影片，表示團隊成員所做的蛋糕已遭取消資格，原因是主辦單位認為主題有冒犯之嫌，招致參賽者投訴。

餐廳也重申：「今天，我們有人被捕，我們有人遠赴英國出賽被政治DQ（disqualify）。我們覺得不忿憤怒，但我們仍然會做自己，會上訴會爭取。」「不要用一頂『港獨』的帽子，去抹殺了解事情的機會。」