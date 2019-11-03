電動自行車新藍海 台灣挾產業鏈優勢上位

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）電動車技術日新月異，自行車也搭上這股熱潮。身為自行車王國的台灣，正以絕佳的產業鏈與技術優勢，搶攻這塊大餅。

中央社報導，歐洲對電動自行車需求日增，去年銷售了100萬輛，年增36%。台灣自行車產業一度受到共享經濟興起衝擊，去年起電動自行車竄起，帶動產業回春，取代機車部分市占率，出現量減價增趨勢。

台灣在這場運輸革命中占有重要角色，本地廠商是供應鏈大本營，從驅動系統到電池技術等。報導引述外貿協會專員巫宜學說法，幾乎所有的中高階自行車，都會用到台灣產製的零組件，在台登記自行車產業相關公司就逾800家。

他指出，電動自行車概念不同於電動車，無論是在車燈、踩踏加速、輪胎設計等方面皆然。台灣欲脫穎而出，有賴跳脫舊式代工思維，強化研發、設計能力，結合ICT強項，提升附加價值。

台灣2018年電動自行車產值已破百億元，在國外大廠BOSCH、YAMAHA、Panasonic等強勢競爭下，本土龍頭巨大（Giant）與美利達（Merida）紛紛擴大布局。前者在荷蘭設置物流中心、在匈牙利蓋廠；後者則在德國擴建組裝生產線。

據報導，除了傳統自行車業者巨大、美利達、桂盟等營收亮眼，IT產業的達方科技、保銳科技、新普等也紛紛跨足電動自行車產業，要在這潛力無窮的市場分一杯羹。