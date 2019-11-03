麻疹致「免疫失憶」？感染恐喪失其他疾病抗體

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）還沒讓寶貝打麻疹疫苗的家長注意了！國外研究發現，罹患麻疹恐會破壞人體對其他疾病的免疫力，危險性超出以往認知。

路透報導，最近有兩份研究不約而同指出，得麻疹的孩童往往也同時感染其他疾病，意味麻疹病毒會讓免疫力倒退至嬰兒時期，使人體難以抵抗其他病魔侵入。

此一發現對全球公共衛生的重要性不言可喻，尤其這些年來，世界各地家長對疫苗的不信任情事日增，拒絕讓孩子施打疫苗，從而加劇麻疹疫情。長此以往，恐使流感、白喉與結核病等危險疾病重新肆虐。

研究主筆人之一，英國維康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）與劍橋大學（Cambridge University）的Velislava Petrova表示，這就是一種「免疫失憶症」（immunological amnesia），讓人體免疫系統忘了如何對抗先前曾遭逢過的感染狀況。

這兩項研究以未曾施打麻疹疫苗的荷蘭人士為研究對象，分別發表於「科學」（Science）與「科學免疫學」（Science Immunology,）期刊。

其中一組檢視了26名孩童罹患麻疹前與染病後40至50天之際的抗體基因序列狀況，發現原有的若干疾病抗體竟已消失。另一組則發現，麻疹病毒會摧毀孩童血液中11%至73%的保護性抗體，使其無法抵禦曾經免疫的疾病。