2019全球最好睡機場名單出爐 台灣桃園國際機場獲第6名

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）國際旅遊網站好睡機場(Sleeping in Airports)公布2019年網路調查排名，桃園國際機場榮獲全球第6好睡的肯定。雖然跟其他亞洲大型機場比較起來相對精緻，但小而美的機場卻充滿了驚喜，像是友善的服務人員、各式各樣的主題候機室、美味且價格平實的餐點，都為桃園機場在國際評比中屢獲讚揚的主因。

桃園國際機場公司總經理林祥生指出，桃園國際機場力求從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺等「五覺」來改善顧客體驗。

對需要利用機場休憩的旅客，機場公司持續美化硬體空間，也納入更多藝術、人文氣息，聽覺上未來希望能像其他國際標竿機場，減少不必要的機場廣播，打造更宜人的「寧靜機場」，桃園機場未來也會精益永精，克服空間及法規限制，在管制區外提供「文青行旅」服務，讓桃園機場更好睡，旅客在此更覺舒適。

好睡網站列舉台灣桃園機場得名原因，包括免費WiFi、免費淋浴、24小時餐飲、圖書館、行李寄存、博物館、文化活動，除了各式各樣、遍布各處的平坦座椅之外，還有可以付費使用的24小時貴賓室，提供旅客更多選擇！網站也貼心提醒，因為空間因素，機場空調比較冷，建議旅客得多穿一點會更好睡。

2019年全球最佳好睡機場前10名依序為樟宜(SIN)、仁川(ICN)、赫爾辛基(HEL)、東京成田(NRT)、大阪關西(KIX)、桃園(TPE)、溫哥華(YVR)、慕尼黑(MUC)、香港(HKG)及阿姆斯特丹(AMS)機場。

調查方式為網友投票評比機場使用經驗舒適度，包括登機門座位和休息區、機場內設施、工作人員服務品質、整體環境乾淨清潔、餐點選擇、證照查驗、安檢通關、指標明顯易懂、是否有事情做以打發時間，以及最重要的好睡度等。