東協峰會登場 聚焦南海議題與RCEP

第35屆東協峰會3日在泰國登場,南海議題和RCEP是會議焦點。中國國務院總理李克強表示,中國和東協合作讓南海更穩定。但有菲律賓官員透露RCEP恐怕無法在今年完成。

第35屆東南亞國家協會高峰會(ASEAN Summit)及相關會議2日到4日在曼谷北郊的IMPACT展覽中心舉行。將於4日登場的第14屆東亞峰會(East Asia Summit)亦在同地點舉辦。

除了東協10國領袖外,李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅都與會,美國總統川普則派出白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert C. O’Brien)擔任特使出席會議。

東協領袖今早在東協峰會開幕式見證成立東協活躍老化與創新中心(ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation)、東協社會工作與福利中心(ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare)及東協永續成長學習和對話中心(ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue)。

泰國總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)在開幕式中致詞表示,東協要以東協中心(ASEAN centrality)為目標,打造更強而有力的區域架構,因此東協和中國要繼續協商南海行為準則(Code of Conduct,COC),而東協剛和美國舉行共同海上軍演。此外,要致力在今年完成區域全面經濟夥伴協定(RCEP)談判。

東協10國領袖隨後與李克強舉行東協和中國高峰會(東協10+1),李克強在會前致詞表示,在當前世界複雜且變化的環境中,中國和東協的關係穩定,雙方加強政治互信,因此能面對世界上的不穩定因素。

李克強舉例,中國和東協已提前完成南海行為準則單一文本磋商草案的第一輪審讀,進一步讓南海情勢更穩定。

除了南海議題外,各界高度關注RCEP是否真的能在此次峰會中完成談判並在明年簽署。東協10國以及6個貿易對話夥伴國中國、日本、南韓、印度、澳洲和紐西蘭的領導人明天將舉行RCEP高峰會。

泰國副總理兼商業部長朱林(Jurin Laksanawisit)曾在10月上旬的RCEP部長級會議後表示,RCEP的20個章節已經完成14個,期望可以在11月的東協峰會中完成談判。

但RCEP遭遇來自印度國內的反彈。菲律賓貿易及工業部長羅培茲(Ramon Lopez)昨天在東協峰會場邊舉行記者會透露,現在的目標是在明年2月前完成RCEP,並表示「有一個大國希望在完成之前再和國內諮商和確認一下」。

李克強昨天晚間抵達曼谷時表示,面對當前世界經濟下行壓力加大、不穩定不確定因素增多等挑戰,沒有國家能獨善其身,合作才是大勢所趨。中方期待東亞合作領導人系列會議聚焦多邊主義和自由貿易,打造更高水準的區域經濟一體化,推動東亞合作取得更大發展。