環保名人惺惺相惜 李奧納多：桑柏格是當代領袖

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）多年來致力環保不遺餘力的好萊塢巨星李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），昨（2）日分享與瑞典環保小鬥士桑柏格（Greta Thunberg）相見歡的照片，大讚她是「當代領袖級人物」。

李奧納多在Instagram上說道，桑柏格對全球領袖敲響了警鐘，世人已不能再無所作為。他也讚許這名小將的努力，稱因為有她，「他對未來還能抱持一份樂觀」。波文已獲4百多萬人點讚。

BBC報導，桑柏格自2018年8月在瑞典國會前以氣候為名，發起罷課抗議活動以來，全球學生為之熱烈響應。這股為地球請命的青春浪潮席捲德國、日本、英國、澳洲等國，至今不墜。

桑柏格也獲邀出席今年9月的聯合國氣候行動峰會，在一次演說中，連說了四次「你們怎敢」（How dare you！），痛斥各國「大人們」漠視氣候危難、坐視生態崩解，只為圖一己經濟成長之私。

她從不掩飾對環境懷疑論者美國總統川普的嫌惡，1日在知名脫口秀節目《艾倫·狄珍妮秀》（The Ellen DeGeneres Show）上直言，她不屑與川普會面，認為根本是「浪費時間」。

李奧納多也是知名環保運動人士，奔走各地呼籲重視氣候變遷議題。他成立的基金會，即是以因應氣候變遷與環保威脅為使命，日前挹注了500萬美元，協助亞馬遜雨林對抗大火劫難。