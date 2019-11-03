菲國小兒麻痺症傳播風險高 台灣疾管署：移工及國人應確實完成預防接種

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）菲律賓自9月19日宣佈國內發生小兒麻痺症疫情以來，迄今已累計3例確診個案。台灣疾管署呼籲，籲請長期居留該地或計劃前往菲律賓的民眾均應確實完成預防接種，防範疫情自境外移入的風險。

疾管署指出，菲律賓9月16日於南部民答那峨島南蘭佬省(Lanao Del Sur)確診首例(3歲女童)，9月20日於北部拉古納省(Laguna)確診第二例(5歲男童)，近期10月24日於民答那峨島馬吉丹奧省(Maguindanao)確診第三例(4歲女童)，該例病毒株與首例相似。

菲律賓已於10月份針對5歲以下孩童進行疫苗接種，將於11月下旬及明年1月展開後續疫苗接種活動。

菲律賓政府表示，確診的3例均為第二型疫苗衍生株小兒麻痺病毒(VDPV2)感染引發急性肢體麻痺，均未曾接種小兒麻痺疫苗。

疾病管制署表示，台灣雖於2000年由世界衛生組織公告為小兒麻痺根除地區，但國際交流頻繁，籲請長期居留小兒麻痺症流行地區，或計劃前往流行地區的民眾均應確實完成預防接種，防範疫情自境外移入的風險。

鑑於我國因旅遊、工作等因素與菲律賓交流頻繁，疾管署已請外交部、勞動部協助加強向菲律賓來台人士、移工等宣導WHO的疫苗接種建議。

小兒麻痺症由小兒麻痺病毒感染引起，透過糞口途徑傳染，病毒在喉部約可存活1週，在糞便中約可存活3至6週或更久。

90%以上感染者症狀不明顯或無症狀，少數會有發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐等輕微症狀，1至2％的人會出現無菌性腦膜炎，小於1%的人會出現麻痺症狀，可透過疫苗有效預防。