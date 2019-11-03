歐洲自由黨派聯盟挺台灣　關切中國介入總統大選

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）泛歐自由黨派聯盟日前通過決議案，對中國干涉台灣內部事務與企圖介入明年總統大選表達關切，並呼籲歐洲盡可能協助台灣對抗不實消息及假新聞，對此外交部今（3）日透過新聞稿表達感謝。

泛歐自由黨派聯盟（Alliance of Liberals and Democrats for Europe）是由67個歐洲各國自由或民主派政黨所聯合組成，目前在歐洲議會為第三大政治勢力，也是即將出任歐盟理事會主席的米歇爾（Charles Michel）所屬的政黨。

泛歐自由黨派聯盟在10月24日至26日於希臘雅典召開年會，並於會後通過加強歐洲因應中國崛起的能力（Improving Europe’s capabilities to address the rise of China）決議案，內容包括關切中國干涉台灣內部事務，甚至「企圖顛覆台灣民主，不顧台灣民意，以遂行其終極統一的目標。」

決議案也譴責中國企圖影響台灣明年1月的總統大選，同時呼籲歐洲以專業經驗，支持台灣對抗假訊息，以確保選舉結果反映真實的台灣民意。

外交部表示，決議案的通過彰顯台歐共享民主自由的價值，以及雙方合作維護民主體制的重要，外交部對此表示肯定與感謝，也將持續與歐洲理念相近的夥伴深化合作，維護共享價值與利益。

此外，決議案也指出，中國以國家資本主義及一黨專政制度，企圖在西方民主開放的社會建立另類模式。泛歐自由黨派聯盟另關切中共政權在香港及新疆迫害人權等情勢。決議文指出，中國並沒有恪守中英聯合聲明，且似乎還屏棄一國兩制，侵害香港人民的權利及自由。

決議文提及，中國利用暴力威脅香港追求民主的示威者，替他們扣上煽動者及恐怖份子的稱號，泛歐自由黨派聯盟秉持民主、法治及人權的價值，將會和香港追求民主的示威者站在一起。