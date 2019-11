歐洲自由黨派聯盟挺台灣　關切中國介入總統大選

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)泛歐自由黨派聯盟日前通過決議案,對中國干涉台灣內部事務與企圖介入明年總統大選表達關切,並呼籲歐洲盡可能協助台灣對抗不實消息及假新聞,對此外交部今(3)日透過新聞稿表達感謝。

泛歐自由黨派聯盟(Alliance of Liberals and Democrats for Europe)是由67個歐洲各國自由或民主派政黨所聯合組成,目前在歐洲議會為第三大政治勢力,也是即將出任歐盟理事會主席的米歇爾(Charles Michel)所屬的政黨。

泛歐自由黨派聯盟在10月24日至26日於希臘雅典召開年會,並於會後通過加強歐洲因應中國崛起的能力(Improving Europe’s capabilities to address the rise of China)決議案,內容包括關切中國干涉台灣內部事務,甚至「企圖顛覆台灣民主,不顧台灣民意,以遂行其終極統一的目標。」

決議案也譴責中國企圖影響台灣明年1月的總統大選,同時呼籲歐洲以專業經驗,支持台灣對抗假訊息,以確保選舉結果反映真實的台灣民意。

外交部表示,決議案的通過彰顯台歐共享民主自由的價值,以及雙方合作維護民主體制的重要,外交部對此表示肯定與感謝,也將持續與歐洲理念相近的夥伴深化合作,維護共享價值與利益。

此外,決議案也指出,中國以國家資本主義及一黨專政制度,企圖在西方民主開放的社會建立另類模式。泛歐自由黨派聯盟另關切中共政權在香港及新疆迫害人權等情勢。決議文指出,中國並沒有恪守中英聯合聲明,且似乎還屏棄一國兩制,侵害香港人民的權利及自由。

決議文提及,中國利用暴力威脅香港追求民主的示威者,替他們扣上煽動者及恐怖份子的稱號,泛歐自由黨派聯盟秉持民主、法治及人權的價值,將會和香港追求民主的示威者站在一起。