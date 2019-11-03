水氣增北台灣迎風面雲多飄雨　輕颱哈隆生成

中央氣象局指出，今天水氣增多，迎風面的北台灣天氣較昨天稍不穩定，雲量增多、偶爾會飄雨；輕度颱風「哈隆」凌晨生成，未來往西北轉北方向移動；溫度方面，中南部日夜溫差大。

氣象局表示，於水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭下雨頻率會比較多，其它北部及東部地區為陰天或多雲飄雨，台東地區降雨較零星，中南部地區維持多雲到晴天氣，僅午後在南部山區有零星降雨。

溫度表現上，

溫各地約攝氏20至23度，白天雲多偶降雨的北台灣約25、26度，花東27、28度，中南部仍有30、31度，中南部日夜溫差大。

氣象局指出，受到東北風影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍有8到9級強陣風，鄰近海域風浪仍較大，海邊活動請注意安全。

氣象局表示，今天凌晨2時，關島東方海面的熱帶性低氣壓發展為輕度颱風「哈隆（Halong）」，距離鵝鑾鼻東南東方3920公里，未來往西北轉北的方向移動，對台灣沒有影響。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今日在東北風影響下，可能挾帶輕微境外污染物影響西半部地區，影響程度視上游境外污染物濃度變化及東北風傳輸而有所變化；中部以南內陸區域位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。