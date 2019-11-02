返鄉考察古羅馬文化 北馬其頓新住民父女交流搭橋

為培養新住民子女國際視野，今年暑假有207位獲選的新住民及其子女與學校師長、社工，在新住民發展基金的補助下，讓新住民子女有機會回到爸媽的家鄉生活體驗及語文學習，他們的父母分別來自13個不同的國家，這次旅程不僅增進原生家庭的連結，也搭起新住民母國與臺灣的文化橋樑。內政部陳宗彥次長也出席今(31)日的成果發表會，並勉勵所有參與的新住民家庭。

成果發表會中，獲選者林聿綸的爸爸來自北馬其頓，相當重視子女的教育，因此規劃以教育為主、生活文化為輔的實地參訪，父女兩人宛如研究學者般，細心考察兩國教育制度的差異，並深入瞭解馬其頓的人文歷史，不僅將臺灣文化推廣到馬其頓，回國後也將古羅馬時代留下來的遺跡及歷史背景分享給同學。

「馬其頓的國旗與臺灣的國旗一樣象徵民主自由」林父說。聿綸說，馬其頓有著古羅馬時代留下來的遺跡與歷史，他們的國旗呈現了「旭日初升，光芒照耀四方」的形象，象徵著自由的新太陽，也是馬其頓人要為自己的權利鬥爭！他的首都與最大都市是史高比耶。原為南斯拉夫社會主義聯邦共和國的成員國之一，1991年南斯拉夫解體後獲得獨立，當時國號為馬其頓共和國由於在「馬其頓」名稱的使用上與鄰邦希臘長期存在爭議，在2019年2月12日起國號改為北馬其頓。

聿綸說，來到北馬其頓做了一件最有意義的事就是和爸爸一起帶著中華民國國旗登上高山（KOKNHO），讓國旗在高山上飄揚，格外值得紀念。

內政部指出，明（109）年將辦理寒假梯次，現正徵件至今年11月18日截止，獲選者將依申請時所擬具的計畫，回到新住民家長母國進行至少7天的學習體驗，並依前往國家及地區每人補助新臺幣2至6萬元不等，歡迎大家踴躍報名參加！（活動簡章詳見新住民培力發展資訊網）

新聞轉載至新住民全球新聞網