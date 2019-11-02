台灣總統連署送件截止　中選會：僅1組送件

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）中央選舉委員會今（2）日表示，第15任總統、副總統選舉，直轄市、縣（市）舉委員會受理被連署人提出連署書件期間，計有黃榮章、柯振榮1組向臺北市選舉委員會提出67份連署書件。

中選會於今年9月公告第15任總統、副總統選舉被連署人名單，包含前副總統呂秀蓮在內共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，其中，代表喜樂島參加2020總統大選的呂秀蓮，因連署份數未能達標，已於5點發佈聲明宣佈退出選舉並提出5點批評。點這看詳細報導。

中央社報導中選會官員回應，中選會作為選務機關，依總統副總統選舉罷免法及相關規定辦理連署收件；連署格式部分，法律及相關辦理都規範明確，對於呂秀蓮的批評，不予置評。

中選會發佈新聞稿指出，第15任總統、副總統選舉被連署人名單，共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為黄多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅峯、張建富。直轄市、縣(市)選舉委員會依法自108年9月19日起至11月2日止受理被連署人提出連署書件。

中選會提及，受理提出連署書件期間，計有黃榮章、柯振榮1組向臺北市選舉委員會提出67份連署書件（實際數量以查核結果為準）。

中選會表示，臺北市選舉委員會將依據總統副總統選舉罷免法及總統副總統選舉連署及查核辦法規定查核連署書件後，將查核結果函報中選會，中選會將提該會委員會議審議後，於13日公告連署結果。