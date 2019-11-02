國際名導蔡明亮精選片單　揪影迷相談老電影

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際大導演蔡明亮精選6部經典電影於「2019沙丘藝遊」放映，蔡更現身親自和影迷分享電影生涯，將於今（2）明（3）兩日宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區舉行。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在壯圍沙丘旅遊服務園區舉辦「2019沙丘藝遊」系列活動，繼春季「那一夜 我們在沙丘」音樂會及夜宿美術館活動、夏季「沙丘漫舞」由雲門２帶來舞蹈演出之後，將於秋季帶來「天外飛來電影」電影放映與沙龍活動。

由國際知名導演蔡明亮精心挑選六部經典中外電影，在室內與戶外兩處放映空間，以藝術裝置的概念，親自搭設特殊造型的投影幕，巧妙將電影與建築、景觀及大自然等元素結合。

蔡明亮精挑選多部經典中外電影於沙丘館與戶外放映。室內選在獨特橢圓造型空間的「海廳」放映經典默片《城市之光》、《獵人之夜》、《日出》與《迷魂記》；戶外則以藝術裝置的概念，搭設特殊造型的投影幕，放映科幻片經典《2001太空漫遊》與黃梅調經典《江山美人》。

接著傍晚的電影漫談活動，蔡導演會分享他的電影與生活記憶，與民眾一起暢聊老電影及老歌。活動除了邀請餐車業者提供餐飲服務外，配合活動結束時間，亦商請台灣好行綠18提供夜間接駁服務，由壯圍沙丘行駛至宜蘭火車站及轉運站。

活動詳情請前往臉書查詢。

11/2(六)

13:00《城市之光》

15:00《獵人之夜》

17:30 蔡明亮電影漫談

19:00《2001太空漫遊》(露天放映)



11/3(日)

13:00《日出》

15:00《迷魂記》

17:30 蔡明亮電影漫談

19:00《江山美人》(露天放映)



活動地點：壯圍沙丘旅遊服務園區

(宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號)

參加方式：免費入場



活動海報（圖/交通部觀光局）