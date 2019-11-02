世界盃橄欖球賽 　南非力壓英格蘭奪隊史第三冠

第9屆世界盃橄欖球賽決戰今天登場，南非以32比12擊敗英格蘭，拿下象徵王者的韋柏‧艾里斯盃，繼2007年之後再度擒服英格蘭，隊史第三度封王。

世界盃橄欖球賽冠軍獎盃韋柏‧艾里斯盃（Webb Ellis Cup）是以橄欖球創始人威廉‧韋伯‧艾里斯（William Webb Ellis）命名。這項橄欖球界盛事前8屆都在南半球或是歐洲國家，本屆由日本主辦，是第一次移師至亞洲舉行。南非「跳羚隊」（Springboks）今天獲勝後，成為首支在亞洲登上巔峰的冠軍球隊。

預賽曾以13比23不敵紐西蘭的南非，是世界盃歷來頭一次曾吞敗仗還能封王的勁旅。南非教頭懷特（Jake White）則繼2007年之後，再度率跳羚隊奪冠。

這場終極決戰在橫濱國際綜合競技場舉行，雙方一開始都有傷兵出現，英格蘭正前鋒辛克勒（Kyle Sinckler）與隊友相撞頭部受傷被抬出場外，南非勾球前鋒耶格（Lood de Jager）也似乎肩膀脫臼而退場。

上半場南非全看王牌傳接鋒波拉德（Handre Pollard）表演，開賽2分鐘錯失率先得分良機的他，上半場第10、26、39、43分鐘均把握住機會罰踢中的，英格蘭則是由擔任隊長的中鋒法瑞爾（Owen Farrell）回敬兩次罰踢，前40分鐘打完，南非以12比6領先。

下半場兩隊仍是由罰踢為主要得分手段，波拉德在第46、58分鐘兩度命中，法瑞爾則在第52、60分鐘為球隊建功，不過南非翼鋒馬賓比（Makazole Mapimpi）在第66分鐘完成全場首次達陣，接著波拉德加踢得手，將比數拉開到25比12，柯柏（Cheslin Kolbe）第74分鐘再度達陣成功，為勝利奠基。終場南非就以32比12勝出，笑捧隊史第三座金盃。

首屆世界盃橄欖球賽於1987年登場，每4年舉辦一次，紐西蘭「全黑隊」（All Blacks）曾在1987、2011、2015年3度奪冠；南非在今年之前已獲得2次冠軍，分別是1995年與2007年，其中2007年的冠軍賽就是以15比6力克英格蘭；英格蘭「紅玫瑰隊」（Red Rose）則在2003年拿過1次冠軍。

南非在1948至1994年實施種族隔離政策，遭到國際體壇抵制，無緣參加1987與1991年兩屆世界盃橄欖球賽。種族隔離政策取消後，南非主辦的首場國際賽事就是1995年的世界盃橄欖球賽，一生致力於廢除種族隔離與實現和解的曼德拉（Nelson Mandela）剛就任總統。

當時南非國家隊幾乎清一色是白人球員，不過在曼德拉的鼓勵及以身作則，加上全國民眾「一支球隊 一個國家」口號下，跳羚隊士氣大振，最終不負眾望奪下冠軍，拿下「彩虹國度」（rainbow country）南非首冠，這段過程於2009年由好萊塢改編成電影「打不倒的勇者」（Invictus）。