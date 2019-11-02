台北新板希爾頓 ITF台北國際旅展大優惠

在今年10月開幕滿一週年的台北新板希爾頓酒店，將在年度旅遊盛事「台北國際旅展ITF」登場，餐券最低62折起、住房加贈雙人早餐，以及旅展限定「買10送1、買100送15」的超級好康。希望能延續開幕一週年的熱潮，回饋給消費者，一起迎接下一個「希」式榮耀年代。

台北新板希爾頓酒店擁有400間客房及三間餐廳酒吧，本次多種引人注目絕佳優惠，更祭出旅展限定全餐券「買10送1、買100送15」，不論是餐廳還是住房都提供消費者滿滿的誠意。以創意無國界料理吃到飽為主-「Market Flavor 悅∙市集」分別推出平假日午餐及晚餐單人券，最低每人800元起，優惠下殺83折。融合中西美學意象 -「青雅中餐廳」推出「嫣紅燒鵝六人合餐」，原價8,030元、旅展價4,800元的62折超低優惠，內含當家明星片皮鵝三吃、四樣開胃小菜及三道佳餚，飽足之餘，另加碼水果甜品，是親朋好友歡聚首選品項。擁有英國籍主廚坐鎮-「SociAbility 逸廊大廳酒吧」推出融化萬千少女「英式下午茶套餐雙人券」，原價1,276元; 旅展價950元，恣意午後就和閨蜜一起享受甜點新時尚！而在住房優惠上，希爾頓客房住宿一晚只要4,500元，再加贈雙人早餐，體驗國際級的賓至如歸服務，就趁現在入手!

台北新板希爾頓酒店座落在新北市蛋黃區，斜對角即是五鐵共構板橋站，不論是要搭乘高鐵往返南北、火車造訪全台灣、捷運在地旅遊，亦或是轉戰到下一個國家持續旅程，皆相當便利且館內無邊際泳池及新北最高健身房更是讓人記憶猶新、回味無窮，欲了解更多旅展優惠詳情，敬請電洽02-2958-3770轉餐飲部。