泰國足球小將受困生還一年後 睡美人洞重新開放

12名泰國少年足球員和他們的教練去年受困洞穴近3週後獲救，引起國際關注。自他們獲救以來，泰國就一直關閉這座洞穴，如今重新開放，一天就吸引約2000人前來一窺洞口樣貌。

「野豬」（Wild Boar）足球隊受困睡美人洞（Tham Luang Nang Non）的積水通道近3週後獲救生還。自他們獲救以來，位於泰國北部清萊省的睡美人洞就一直對外關閉。

但當地保育官員告訴法新社，睡美人洞昨天重新開放，一天內就吸引約2000名旅客前來洞穴。

負責管理洞穴的當地保育辦公室主任柯特查（Kamolchai Kotcha）說：「我們已讓遊客看洞口。」

訪客目前不能進入洞穴，只能一窺洞口樣貌，但當地官員表示，他們正考慮在調查洞穴路徑的安全性後，讓民眾深入洞穴參觀。

「海峽時報」（Strait's Times）報導，柯特查表示，電話線、水管和繩索等部分救援設備被留下來，未來可能在洞穴內展示供遊客觀賞。

「野豬」足球隊去年6月在球隊訓練後，進入睡美人洞探險，但暴雨淹沒洞穴通道唯一的出口，使足球隊員受困當中。

數百人隨後抵達偏遠的睡美人洞，協助拯救這群少年足球員。歷經9天的搜救行動，救難人員在洞穴深處的泥濘高地上找到男孩。男孩們體型消瘦，但全數生還。