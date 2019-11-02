士林萬麗酒店 2019 ITF 台北國際旅展 住宿28折起

一年一度旅遊業的盛事—2019年台北國際旅展（ITF）將於11月8日至11日在台北南港展覽館四樓盛大登場，而每年最令人期待的絕對莫過於飯店推出的超低價住宿及優惠餐券商品。台北士林萬麗酒店(Renaissance Taipei Shihlin Hotel)也將首次參展(展攤編號M1501)，在旅展現場祭出多樣好康優惠。

今年將推出兩款住宿券商品包括：「豪華客房雙人住宿券」，含士林廚房自助早餐兩客及入住期間享Minibar免費使用一次，每張NT$5,688(原價NT$20,615，相當於原價28折優惠)以及「豪華客房一泊二食雙人住宿券」含士林廚房自助早餐兩客，另含入住當晚可享士林廚房自助式晚餐兩客，每張NT$6,888(原價NT$23,111，相當於原價3折優惠)，不分平假日皆可使用，另可享平日入住優先升等山景房（將視當日住房狀況提供）。

受到大台北地區饕客們關注的餐券規劃上，館內士林廚房自助餐廳自今年10月推出秋蟹活動受到民眾熱烈回響，這次旅展上也將分別推出「平日自助早、午、晚餐券」三款商品，下殺59折起，持券另可於現場加價享升等享用平日晚餐或假日午晚餐，提供賓客選購之後可擁有較多樣化的選擇，以活化並提高自助餐券商品之使用率；萬麗軒中餐廳推出旅展限定「萬麗軒精選套餐雙人券」，每組NT$2,599(原價NT$3,960，相當於原價66折)；另外屢屢受到賓客們高度詢問及喜愛的下午茶組合，此次因應旅展特別推出「萬麗雙人下午茶套餐券」，持券可選用「R bar逸庭英式層架雙人下午茶」一套或「Tea Lab茶坊午茶點心盤」兩組，每張NT$899(以較高價值之R bar逸庭英式層架雙人下午茶每套NT$1,628計算，相當於原價55折)。同時，今年農曆春節將於2020年一月底到來，此次旅展也將同步提前販售2020中式年菜外帶組合—【富貴團圓套餐】，適合5-8人享用，每套NT$9,888(原價NT$12,888，相當於原價77折)。（詳情請參閱附件一）

旅展現場優惠活動

在此次旅展現場中，將同步推出展場限定「1111主題優惠」以及「限量快閃券」活動。因展期期間適逢11/11，現場也將同步舉行1111主題優惠活動，於2019/11/9～2019/11/10兩天推出「士林廚房平日自助早、午、晚餐－1.1折優惠券」各一張；另於11/11當日特別推出「士林廚房平日自助早、午、晚餐－NT$1限定優惠餐券」各一張。除了雙11主題優惠活動外，於2019/11/08～2019/11/11展期期間，將推出「限量快閃優惠券」活動，最低下殺54折起，於每日推出「士林廚房平日自助早、午、晚餐快閃優惠券」各100張以及「萬麗軒精選套餐雙人券」25張，準時於早上11:00及下午15:00兩個時段開放搶購。數量有限，售完為止。凡於台北士林萬麗酒店攤位中消費即可獲得「士林萬麗環保不織布提袋」乙個，另準備多樣化精美小禮如：萬麗品牌酒店限定Tokyo Milk備品組、婚禮小物－萬麗品牌R字鑰匙圈以及集線器等，僅致贈予來到旅展現場消費的賓客。數量有限，送完為止。（詳情請參閱附件二）

早鳥預購提前開跑

為嘉惠其他地區民眾，台北士林萬麗酒店將搶在台北國際旅展開跑前自11/4(一)中午12:00起至11/15(五) 下午18:00止開放透過飯店電話、傳刷或是Facebook私訊預購。更多詳情及購買資訊請洽：(02)8861-2389轉分機33611，或可上台北士林萬麗酒店官方Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/rentaipeishihlin/。