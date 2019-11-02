書法時尚教母推藝術跨界展　台北華山優雅揮灑四季

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）年度藝文盛事「讀衣」展由台灣當代藝術家董陽孜發起，藉文字為東方時尚發聲，以「四季」為題展出7組新銳服裝設計師作品，包含狂野風格聞名的Daniel Wong、善長結合東西文化的周裕穎、優雅指標蔡宜芬等，自即日起至11日在華山1914文化創意產業園登場。

2019「讀衣lV藝術時尚跨界展」雙策展人由書法名家董陽孜及時尚教母馮亞敏共同出任，本著發揚文字藝術的當代性，董陽孜筆下的「讀衣」二字在各屆的呈現皆不相同；今以「四季」為命題，從「滴翠」、「荷淨」、「月華」、「寒松」的季節旋律與詩情畫意中，集結七組服裝設計師作品。



台灣知名女性書法家董陽孜出任策展人（圖/華山）

董陽孜表示，漢字是我們日用的文字，但卻是獨特的視覺藝術。由一點、一豎、一撇、一捺等各種形態的線條筆劃架構出文字，結合書體的變化展現文字的豐富表情。他盼做一個投石者，藉由讀衣的五年計畫激起台灣時尚界創作思考、向文化紮根的漣漪。

今年參展設計師名單陣容堅強，包含汪俐伶、周裕穎、高勝忠（沙布喇・安德烈）、陳劭彥、黃薇、黃偉豪（Daniel Wong）、蔡宜芬，藉由各人獨特的風格語彙，演繹出意在言外的東方美學。其中，蔡宜芬則嘗試以烏干紗為底，加上刺繡手工並縫製版片，將四季美景轉化呈現於四張畫布之上。

此外，五度登上紐約官方時裝週發表，擅長將東西方文化融合的周裕穎，提出「周而復始，歷久彌新」為概念，響應永續時尚環保趨勢，以二手回收衣進行四套服裝的創作，並將文字符號巧妙藏於設計細節。



蔡宜芬充分展現柔美優雅風格（圖/華山）



周裕穎及系列作品（圖/華山）

值得一提的是，展場空間設計亦緊扣四季之題，利用「字即景，景生境」的相互映照作為思考原點，空間佈局意在擴充「景」的觀看方式，觀者的步伐將在呼應著更迭之四季所打造的蜿蜒動線上，隨Agao曹昌玄以手牒共鳴的空間音樂，沉浸於四季的節奏當中。

該展甫於近日開幕，現場更是眾星雲集，藝人藝術家郭彥甫、「植劇場」御用男星劉冠廷、甜美女星劉容嘉等皆出席響應。

郭彥甫提及，四季的四組詞真的很有味道，看到這些文字在服裝設計師手上轉化成了材質、工藝、版型、色彩、印花，想必很多人看到的不再只是衣服，而是對文化的反思。

郭彥甫表示，藝術需要有故事和生命力的支撐，而非只有激情，他從董老師的書法與所做的事中獲得了一些力量，他會一直畫下去，也希望未來能夠帶給更多人力量。

該展自即日起至11日止開放免費參觀，已於華山1914文創產業園區紅磚區的西一和西二館（臨北平東路與杭州北路口）登場。



藝術家郭彥甫出席展覽（圖/華山）



展覽現場（圖/華山）



「四季遊藝」禮盒售價為新台幣NT$3,600元（圖/華山）