說話不算話！法國否決歐盟討論北馬其頓入會案

馬其頓為了爭取加入歐盟的機會，總理薩耶夫(Zoran Zaev)頂著巨大的輿論壓力，與長久以來的對頭希臘達成了共識，將國名改成了北馬其頓，以換取希臘的不反對，然而，想象中加入歐盟的大門沒有因此而敞開。

本以為希臘點頭後，歐盟之路就會容易許多，不過當幾乎全部歐盟領導人都點頭同意的同時，意料之外的大魔王卻是法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，鄰國阿爾巴尼亞似乎也頗有微詞，這樣的挫敗讓其他的巴爾幹小國想起自己也不順利的經歷，整個半島瀰漫著失敗主義氛圍。

希臘與北馬其頓在國名問題上已經糾纏了近27年，由於北部省份有相同的名字，希臘一直以此為由拒絕北馬其頓進入歐盟，因此在今(2019)年1月，薩耶夫經歷了艱難的協商與不斷的國內投票，才終於同意改名，為此薩耶夫付出了慘痛的代價，一任五年的任期他並沒有辦法做完，北馬其頓將在明(2020)年4月提早舉行大選。

北馬其頓議員Ivana Tufegdzik指出，這麼多歐盟領導人都曾說過，只要我們改國名、改憲法並舉辦公投，就可以敞開進入歐盟的大門，就連馬克宏自己都拍影片向馬其頓人闡述了這樣的立場，結果當我們真的做到了，歐盟卻說不是那麼一回事。

改名加入歐盟是薩耶夫的政治賭注，這對該國年輕人來說是放棄未來的行為，歐盟的對手俄國抓緊這個機會，邀請北馬其頓加入俄國為首的歐亞經濟聯盟(EAEU)，科索沃、塞爾維亞等巴爾幹國家都已經在考慮這樣的提案，卻為薩耶夫所拒絕。

歐盟執委會主席榮克(Jean-Claude Juncker)批評，馬克宏否決歐盟討論北馬其頓是否可以加入，是一個錯誤的決定，因為這將重挫歐盟在巴爾幹的影響力，不過如果馬克宏鐵了心，在他擔任法國總統的期間，這個決定可能很難有所改變。