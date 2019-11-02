智利取消COP25 西班牙確定將接手

本來預計在智利舉辦的COP25氣候高峰會，因為智利的抗議活動逐漸失控而取消，本來外界質疑這個重要會議是否會因此規模縮小、遭到延期，甚至就因此不辦了，不過，昨(1)日上午，聯合國氣候變化框架公約(UNFCCC)的執行秘書伊斯皮諾薩(Patricia Espinosa)指出，會議將如期舉辦，只是會移到馬德里。

科學證據已經顯示，減少碳排量已經刻不容緩，人類已經沒有剩下多少時間，然而，聯合國架構底下的減碳協議並沒有多少進展，甚至有許多國家退出。

基督教救援(Christian Aid)的全球氣候部門負責人Katherine Kramer指出，這次的氣候變遷高峰會無法在原本的宗主國智利舉辦是十分可惜的事，讓中南美洲國家失去藉由COP25強調氣候變遷對此地影響的機會，希望馬德里的峰會仍能將這點納入考量。

不過Kramer也說，感謝西班牙政府願意臨危受命，這代表著有許多政府對氣候峰會抱持著重視的態度；氣候行動網絡(Climate Action Network)代理執行長Tasneem Essop則說，希望所有環境運動推廣者、領域專家、分析師、觀察家與各方團體都可以獲得平等參與這次峰會的機會。

在此之前的峰會，許多小型組織和貧窮國家的代表往往會缺乏參與的能力與財力，尤其在舉辦地點臨時更換的情況下，對於這些團體、國家來說，更是造成困擾。

今年的峰會對《巴黎協議》(Paris Agreement)是否能夠發揮其效用具有決定性的作用，如果一切順利，明年在英國舉辦的會議就可以確定各國在面對緊急氣候危機時該如何進行回應，尤其在大部分的國家都曾承諾2020年前要達到新減碳里程碑的情況下，2019與2020的會議將顯得格外重要。