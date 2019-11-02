呂秀蓮拋震撼彈宣佈退選 批連署遭恐嚇故未能達標

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）前副總統呂秀蓮代表喜樂島參加2020總統大選，連署書今（02）日截止提交，因連署份數未能達標，呂秀蓮發佈5點聲明，宣佈退出選舉。

呂秀蓮在聲明中提到，媒體淪為特定候選人競選工具，明顯「政媒掛鉤」，並封殺呂彭（呂秀蓮、彭百顯）相關新聞，媒體自甘墮落，應受國人公譴。

呂秀蓮痛批，過去這段時間連署站遭受各種形式恐嚇及辱罵，甚至收買，導致收到的連署書與預期的產生極大落差，內情並不單純，因此決定不提交連署書。

呂秀蓮表示，她與彭百顯此次秉承喜樂島及人民最大黨等新進政黨之支持及各界愛台灣的民主人士情義相挺，由於法律及政治因素未能完成連署，深致歉意卻也體認人性之善與惡。

她說，「對所有支持者，我們衷心感謝，願一本初衷，繼續與愛好和平公義人士同心協力，共創美好台灣努力，再努力」。

呂秀蓮退選聲明全文：

一、總統副總統選舉罷免法強制連署人需附身分證影本之規定，侵害公民隱私權，嚴重阻礙連署之進行，根本違憲。（司法院大法官釋字603號）

二、中央選舉委員會不許被連署人在連署書上註記「回收地址」，造成國內外各地連署人不知如何回寄連署書的困擾，應負刁難之責。

三、國內主流媒體及政論節目明顯「政媒掛鉤」，淪為特定候選人的競選工具，並全面無情封殺呂彭相關新聞，形同「媒體集體謀殺 」，當權者高喊民主，卻公然摧殘民主，而媒體自甘墮落，應受國人公譴。

四、全國各地連署站確實遭受各種形式的恐嚇、辱罵及干擾，甚至收買，以致實際收到的連署書與預期可收的數量產生嚴重落差，內情並不單純，因此決定不提交連署書。

五、非公務機關對個人資料之蒐集，應遵守個資法規定，凡已收取呂彭參選連署書而未繳回呂彭被連署人者，應承負法律責任。為此，特別呼籲各界人士提供有關連署之不法情事以供查究。

呂秀蓮、彭百顯此次秉承喜樂島及人民最大黨等新進政黨之支持及各界愛台灣的民主人士情義相挺，由於法律及政治因素未能完成連署，深致歉意卻也體認人性之善與惡。對所有支持者，我們衷心感謝，願一本初衷，繼續與愛好和平公義人士同心協力，共創美好台灣努力，再努力。

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