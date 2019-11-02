台灣台北市搶進新南向 量「身」打造之旅讓越南網紅也驚艷

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣越南來台旅遊市場，台北市觀光傳播局邀請越南節目主持人兼網紅Trần Thanh來台參訪，以文化觀光為軸心，量身打造特色行程及規劃體驗活動，更請知名西服店協助訂製服裝，讓越南朋友感受「前所未見的臺北」。

Trần Thanh不僅是越南知名的網紅，其臉書粉絲已達168萬9千人次，YouTube追蹤者亦達29萬5千人次，更是越南 Chat với mẹ bỉm sữa （與有寶寶的女人聊天）電視節目的主持人，過去曾經與臺灣的美妝品牌合作，藉此埋下對臺北高度嚮往與好奇心。

本次觀傳局特別規劃「你所未見的美麗與養生之旅」，透過文化觀光與生活體驗方式，邀請Trần Thanh一同探索臺北秘境，從紀州庵的文學森林，到光點臺北電影館，陽明山老屋改造的必訪咖啡廳，非去不可的臺北時光隧道-大稻埕，感受「遊(由)內而外」的真正美麗秘密。

另外為讓Trần Thanh體驗臺北量「身」打造的驚喜，本次觀傳局特別結合臺北市西服公會，規劃一場驚喜的西服訂做行程。

由觀光傳播局長劉奕霆邀請Trần Thanh於臺北西服名店-格蘭西服店，量身訂做專屬西服，從量身至現場的布料挑選，店家提供高品質的貼心服務，讓訂做衣服也成為一種奢侈的平價享受。

交通部觀光局實施觀宏專案，預計將持續帶動越南來台旅遊人潮，台北市政府盼藉網紅社群媒體的影響力，吸引更多旅客來台北觀光，並提升台北市國際知名度。