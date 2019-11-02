美國前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）出書　「中國對美國構成最大威脅」

（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導）美國共和黨大老、聯邦前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）於日前(10月23日)出書，『川普VS中國：正視美國的最大威脅』(Trump Vs. China: Facing America’s Greatest Threat)。金瑞契是美國總統川普的鐵桿支持者，他認為目前是美國對中國的對抗開始，「川普是第一個與舊權威體制決裂、並且勇於迎戰中國的總統」。

金瑞契於書中嚴謹地從美國觀點出發，敘述現今中國與歷史中國(中華民族)有一樣的統治野心與意圖，正在從政治、經濟、文化、軍事、人權、國際權力等全方位，對世界各角落入侵；書中主要以美國視角為觀點，呼籲美國人應該看清中國現行體制對美國構成的嚴重威脅。

BBC中文新聞於日前(10月28日)報導，金瑞契日前在美國福斯新聞頻道（FNC，Fox News Channel）上發表評論說，如果中國與俄羅斯結盟，將對美國以及全球安全構成嚴重威脅。

中國和俄羅斯目前都受到來自美國的經濟壓力。美國與中國目前正在上演貿易大戰，而俄羅斯在2014年兼併克里米亞（Republic of Crimea）以及在2016年被指干預美國選舉後受到美國的嚴厲制裁。此外，並有美國專家與相關政府人士指出，中國和俄羅斯親密程度達到了1950年代中期以來的最高水平。因而引發許多討論議題，諸如：「中國與俄國巡航展示了準同盟態勢，挑戰美國印太秩序」、「若中國與俄國發動太空珍珠港式突襲，美國及盟友將癱瘓」、「若中國與俄國戰略聯手來對付美國，增加了中國解放軍對台灣動武可能」。因此，金瑞契舉例說，若中國與俄國聯手，並決定入侵台灣，美國將怎麼辦？

『川普VS中國：正視美國的最大威脅』書中，金瑞契以自己的親身經歷，描述了他對中國共產黨極權統治的理解、及其轉變。金瑞契指出，過去40年中國經濟通過改革而取得迅速發展，起因是中國共產黨意識到不改革將會引發政權危機，因此，「中國共產黨在進行獨裁統治『現代化』，我們卻將之認為是在『轉型』」。

金瑞契是美國總統川普的鐵桿支持者，他認為目前是美國對中國的對抗開始，「川普是第一個與舊權威體制決裂、並且勇於迎戰中國的總統」。

金瑞契希望他的新書能在美國引發關於中國的話題，讓美國人思考兩個問題：第一是了解中國；第二是反思自己。當然，金瑞契也是分得清楚一般中國人民與中國共產黨的差別，金瑞契說：「美國應該向中國人民伸出援手，每個中國人也都應該擁有上帝賦予的人權；這種表態是個很好的策略，是對獨裁政府(中國共產黨)的致命威脅。」

附註：金瑞契（Newton Leroy "Newt" Gingrich，生於1943年）現年76歲，曾任美國西喬治亞大學歷史學教授，1978年當選美國喬治亞州國會眾議員，此後多次連任，並於1995至1999年間擔任美國國會眾議院議長。