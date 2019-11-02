台灣首登紐約雙年展　當代藝術探移民性平議題

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）紐約Performa 19雙年展邀請五位臺灣藝術家於臺灣館展出，探討勞工、貿易、移民、性別平權及網紅等全球化現象等議題，自即日起至24日橫跨紐約市登場。

紐約Performa 19 雙年展由國際組織Performa舉辦，其致力於探索視覺藝術家的行動表演，今年紀念包浩斯百年，展覽透過建築、影片、舞蹈等類別呈現，並以無牆博物館（Pavilion Without Walls）無題，邀國際藝術家於紐約市多處場地推出「限地製作」（site specific）作品。

今年首次將臺灣與瑞典並列為國家館，臺灣館在文化部大力支持下，由臺北市立美術館及空總臺灣當代文化實驗場共同策劃，五位台灣當代藝術家代表出席，分別為鄭淑麗、周育正、黃博志、蘇匯宇及余政達。



文化部駐紐約臺北文化中心舉辦記者會，臺北市立美術館策展人蕭淑文、空總臺灣當代文化實驗場執行長賴香伶、Performa創辦人暨首席策展人RoseLee Goldberg、駐紐約辦事處大使徐儷文、藝術家余政達與黃博志等應邀出席。（圖/文化部）

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余政達Ｘ網紅法咪咪



(影/Youtube)

余政達則將透過一系列現場表演和錄影節目，探討西方社群媒體中以名人開箱和飲食流行文化實境秀所打造的「網紅」文化現象，並以法咪咪（Fameme）的角色和打卡聖地「榴槤博物館」演繹從臺灣到紐約賣榴槤的故事；不只點出美國對東亞文化的刻板印象，以及外來者對於美式文化一夕成名並被接納的渴望，也探究社群媒體與實境秀的文化及影響。

鄭淑麗ＸSLEEP1237



(圖/Performa)

鄭淑麗和英國新媒體藝術學者Matthew Fuller合作的作品「SLEEP1237」，探討睡眠在文化上的意涵和實質的體現，今（2）日下午5時30分起由12位「朗讀者」於Performa Hub徹夜為觀眾朗讀12小時37分鐘的睡眠奏鳴曲；此外，鄭的早期影像作品也將於今日紐約經典電影館（Anthology Film Archives）播映，映後座談由跨性別研究學者Susan Stryker主持，鄭將與前古根漢美術館策展人John G. Hanhardt進行對談。

周育正ＸSOHO



(圖/Performa)

周育正作品在蘇活區（SoHo）藝廊Deitch Projects進行，探索房地產開發和城市縉紳化的議題，展演現場如同建築工地，堆高起重機操作員和搬運工將沙子、磚頭、水泥袋和木材等建築材料堆砌出各種無意義和荒謬的結構，以反映應股市指數和房地產起伏數據，探討勞工及機械在資本主義中所提供服務的相對關係；美國流行樂團Howardian團長Ian Vanek將現場演奏，呈現一齣穿梭紐約街頭和藝廊空間的日常生活劇場。

黃博志Ｘ亞洲移民



(圖/Performa)

黃博志作品「Heaven On Fourth」聚焦於社會議題及亞洲移民社群，以一名於紐約自殺的中國非法移民性工作者為核心，該事件促使移民性工作者爭取權益，紐約也成為美國第一個性工作者除罪化的州；黃在Performa Hub創造一個專門講述該主角故事的酒吧，作品從勞動模式、消費與持續生產思辨社會正義，並對社會經濟學提出批判。

蘇匯宇Ｘ「白蛇傳」改版



(圖/Performa)

蘇匯宇則以臺灣第一位出櫃且患愛滋病的學生、已故劇場工作者田啟元的創作為靈感，推出首件劇場作品「The White Waters」。田於1980年代合創臨界點劇場，其1993年的作品《白水》以經典小說「白蛇傳」為藍本，內容反映了華夏文化的各種哲學觀點，提出了關於倫理與道德的大哉問。蘇重新想像這個傳奇故事，探索同志的歷史，斟弄性別和感官，同時強調在臺灣和全球版圖上性別議題發展的政治性。