伊甸攜手國泰助新住民　連六年舉辦公益義賣會

為促進多元文化融合、傳遞愛與公益的精神，國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會與伊甸基金會於今(2)日，假國父紀念館戶外中山公園廣場，共同舉辦第六屆「樹造幸福，伊起傳愛」大型愛心環保義賣會，活動召集百攤愛心攤位一同響應，同時也邀請新二代學員到場參與義賣活動，分享手作的異國料理與甜點，今年新二代們發揮巧思，首次設計了新奇有趣的「萬能投手區」挑戰體驗攤位，邀請參與民眾一同體驗，共同度過一個愉快的假日午後！

新二代小軒從小一開始，就和越南籍的媽媽黎金剛一起參與伊甸為新住民親子開設的烘焙班課、親子律動班課程，也漸漸喜歡上和媽媽一起製作點心並分享給家人、朋友品嚐，小軒更在耳濡目染之下，對烘焙產生了濃厚興趣，期待自己未來能朝著甜點師的目標邁進。

此外，12歲的小軒也參與「新住民二代多元智慧培力課程」三年多，從戲劇班建立了自信與舞台經驗，在青春期班裡學習團隊合作、人際溝通等課程，開始懂得與人應對進退，也在國泰集團設計的職涯體驗課程中學到許多有趣的知識。此次義賣會現場小軒將在舞台上表演薩克斯風，也與媽媽一起端出手作的越南咖啡果凍給台下的貴賓們品嚐，分享母親家鄉的美食與文化！

「樹造幸福，伊起傳愛」愛心環保義賣會

活動時間：108年11月2日 (六) 13：30-14：15

活動地點：國父紀念館戶外中山公園廣場(西側門廣場停車場旁)

（新聞轉載自新住民全球新聞網）