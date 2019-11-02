維護用戶資安隱私 美國政府對國際版抖音展開調查

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）在美國青少年間擁有高人氣的中國短視頻平台TikTok，傳出有洩露用戶數據資料疑慮，外媒報導，美國政府已對TikTok展開調查，將釐清TikTok對美國國安威脅程度。

根據統計，TikTok在美國就有超過1億次下載，在每月活躍的2650萬帳戶中，6成用戶年紀在24歲以下。中國「北京字節跳動技術有限公司」在2017年以10億美元收購美國社群app「Musical.ly」，並列為中國抖音app國際版「TikTok」

多位國會議員上月底致函美國國家情報局，要求徹查身為中國旗下公司的TikTok可能審查美國用戶政治敏感言論，並將個資數據傳送回中國一事。

紐約時報引述不具名人士：「美國政府已掌握TikTok將用戶資料傳送回中國的證據。」

美國智庫彼得森國際經濟研究所曾提出，中國政府的法律允許政府向中企提取用戶資料，而隨著TikTok在國際上越發活躍，服務器上儲存的各國使用者的信息將可能被因此被中國掌握，對國際造成安全疑慮。

TikTok雖然立即修改隱私政策，表示美國用戶的資料僅存在美國，但多位國會議員擔憂，TikTok的母公司仍受中國政府管轄，對用戶資安造成極大威脅。