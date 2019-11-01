陳菊、游錫堃出席台灣新世紀文教基金會募款餐會　盼支持蔡英文連任

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣新世紀文教基金會今（1）晚於國賓大飯店舉辦「二十二周年感恩募款餐會」，總統府秘書長陳菊、前行政院長游錫堃出席支持之餘，也為總統蔡英文競選連任拉票。

陳菊在致詞時表示，初次接觸基金會創辦人兼董事長陳隆志關於台灣獨立與國家的著作是在從事美麗島運動時期，她認為那個時代的人因為讀了陳隆志等前輩的論述，而受到諸多啟發，並開始投入政治活動。

提及陳隆志長期推動的國家正常化，陳菊指出，這需要靠眾人團結一致才能達成目標。陳菊提及，執政是很難的工程，也伴隨許多包袱，蔡總統的執政儘管無法讓所有人都滿意，但她很努力進行改革，這其中包括許多中國國民黨長期累積不做的事。

陳菊提及，距離大選剩下70天，她期盼大家團結一致，支持蔡總統連任，也希望台灣有一天能成為正常化的國家。

曾任民進黨主席的游錫堃則感謝陳隆志的論述對民進黨的許多思想影響深遠，也對台灣帶來諸多貢獻；自稱現在已是普通人的游錫堃進一步表示，現在台美關係加溫，他希望能倡議台美建交，因為台美建交後台灣加入聯合國一事就會跟著水到渠成。

游錫堃也懇請大家支持蔡總統連任，他認為蔡總統在外交方面表現良好，尤其在加強台美關係，以及在面臨中國打壓等困境下爭取國際支持上，蔡總統展現「柔能克剛」的特質。

▶︎ 前行政院長游錫堃

創立於1997年，台灣新世紀文教基金會為民間政策智庫，成立宗旨為確保台灣的國家主權與安全，提昇台灣的國際地位，並以推動台灣國家正常化為基金會最高目標，致力於落實台灣正名、以公民投票催生台灣憲法、推動以台灣之名加入聯合國、實踐轉型正義，以及培養正常化國家國民意識、涵養與氣度。

本次募款餐會出席貴賓除了陳菊及游錫堃之外，還包括代表立法院長蘇嘉全出席活動的前民進黨副秘書長李俊毅與立法委員尤美女等人。陳隆志也在晚宴中針對他上週甫出版的新書《台灣國家的進化與正常化》發表演講。

▶︎ 台灣新世紀文教基金會創辦人兼董事長陳隆志

根據出版社，該書的理論架構乃建立在台灣的國際法律地位未定與台灣人民自決的正當性上，除了重申「一個中國、一個台灣」政策是解決聯合國中國代表權問題的藥方，也強調台灣人民決定台灣的未來，是促成台灣成為一個主權獨立國家的關鍵。蔡總統也出席了上週的新書發表會。