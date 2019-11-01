台灣台南市唐恩書店販售科普書籍　等待諾貝爾獎降臨

台南市衛民街70巷內，有許多創意的文青潮店，販售科普書為主的「唐恩書店」隱身其間，外觀有散發時代味的木稜窗，復古腳踏車佇立於外，打開店門，左側交疊許多書籍，右邊牆上則爬滿風火輪小汽車，有種後現代的不真實感，創辦人李明燦說，「這裡一邊是現實，一邊是理想，等到哪天我行有餘力，我會讓唐恩變成真正的書店！」

唐恩書店外觀散發時代味。

老靈魂復古風 開書店販售科學知識

「開書店本是退休後做的事，只能說當時看到這空間印象深刻，然後不自量力的租了下來。」這輩子幾乎都在當電子業工程師的李明燦2015年慕「餐桌上的鹿早」之名走進衛民街，無意間發現隔壁平房正在出租，擁有老靈魂的他隨即被吸引，就這樣開起了唐恩書店。

高中理工組、大學念電機，然後進入電子業，外派美國、大陸10多年，李明燦笑說，「我看電腦一路興起迄今，深知藍光跟電磁波對身體有害，而且我抗拒數位媒介方式，只喜歡實體紙本，開書店算是人生規劃之一，只是提早來了。」念嘉義高中時，李明燦每天從水上通車到嘉義市，最喜歡窩在中正路上的書店看書，「那時剛解嚴，我喜歡魯迅跟沈從文，我寫作筆鋒向魯迅看齊，也對沈從文筆下的『鮮活』兩字印象深刻。」

李明燦希望透過出書，證明很多病症被常識和現代醫學誤解。

禿頭影響兩幼子 實證研究找出病因

開書店前，李明燦已成為作家。從事電子業多年，在爆肝工作間發現開始禿頭，甚至影響當時5歲跟9歲的兒子，他感到事態嚴重，開始想找出問題所在，他把家人當成實驗對象，透過控制變數，試圖發現疾病因果關係，經過多年實驗，他找出禿頭、皮膚炎、鼻竇炎成因，2014年自費出版《疾病原始》一書。

李明燦說，出書是想證明「很多病症被常識及現代醫學誤解！」回想實驗過程中，小兒子在蘇州感冒發燒，他徹夜未眠協助降溫，順便紀錄實驗結果，他認為不需就醫，只要適時降溫，身體會自動修復；沒想到幾天後，小兒子的耳朵竟然出血！「我太太慌了，要我停止實驗，我當下其實沒有慌張，但為讓太太安心，我停止繼續實驗。」深信方法無誤的李明燦，推敲應是小兒子不願喝薑湯導致中耳炎發作，「哥哥願意喝薑湯，實驗效果都很成功。」

李明燦將著作取名《疾病原始》，向達爾文致敬。

穿越百年時空 唐恩向達爾文致敬

為補足理論架構，李明燦大量閱讀科學著作，其中，影響他最深的是達爾文（Charles Robert Darwin）。「找資料時，讀到達爾文的《物種起源》（也譯為《物種原始論》）驚為天人，彷彿我正經歷他百年前的人生；達爾文年輕時周遊列國，因病回到倫敦鄉下研究，看著他的生命軌跡，冥冥中，引導我沿著他的過往步伐走去。」

因為深受達爾文影響，李明燦直接以書名致敬，就取名《疾病原始》，甚至出版日也選同樣的11月24日，首刷也跟隨達爾文當初的1,250本，然後跟自己生日7月7日融合，發行1,277本；李明燦笑說，他常會發想出旁人覺得奇怪的梗；不僅如此，達爾文33歲得怪病，搬到倫敦郊外一個叫Down的城鎮，後人將達爾文故居命名為Down House，李明燦乾脆致敬到底，把書店命名為「唐恩書店」，讓自己與百年前的達爾文在書店相遇。

李明燦崇拜達爾文，將他的著作《物種起源》放在書店販售。

深信研究能獲肯定 書店化身諾貝爾獎等待室

唐恩書店另外還有個特別的名稱叫「諾貝爾希望等候室」。李明燦說，達爾文過世的太早，那時候還沒有諾貝爾獎，若他長命一點，一定可以獲得獎項肯定；「我覺得我的研究，只要投入資源進行更多的實驗，是很有機會拿下諾貝爾生醫獎的，所以我會在這裡等待，持續研究，拿下一座諾貝爾獎獻給達爾文。」

李明燦大膽開書店，卻因欠缺事前規劃，進書上遇到難題。「我崇拜達爾文，自然想把他的著作放在書店販售，但不知道如何進書，竟然還有朋友叫我去博客來買來賣就好。」他接洽出版社，業務跟他說買斷68折、要退貨75折，「我自許唐恩就是達爾文的家，一怒之下就硬著頭皮訂了100本，然後，現在大概還有8、90本堆在倉庫。」

書店選書以科普為主題。

唐恩書店聚焦科普 只想推薦喜歡的書給客人

所幸，後來輾轉認識晴耕雨讀小書院店主，介紹李明燦加入友善書業，進書問題得到解決，海闊天空之後，他把唐恩定位為科普書店，「選書聚焦在我想推廣的生物醫學、哲學、邏輯類科普書籍，我知道不好賣，但我其實，本來就不是要成為一間暢銷書店。」

李明燦笑說，賈伯斯曾說過「在大多數時候，人們根本就不知道自己需要什麼產品，直到你展示給他們看。」他深信，雖然科普、哲學相關書籍冷門，走進唐恩的人，只能看到櫃上種類為數不多的書籍，但「因為這些書，都是我自己喜歡、想推薦的書，滴水穿石，我覺得會有機會，就像《快思慢想》賣了不少本。」

李明燦開科普書店，推薦自己喜歡的作品。

堅持選書策略 不跟風、不迷信暢銷書

決定開科普書店，只想推薦喜歡的作品，「我知道暢銷書可能比較好賣，但如果獨立書店都賣一樣的書，不就太同質性了嗎？」但店內陳列吳明益的作品，李明燦笑說，「我不是因為他是暢銷作家，而是我爺爺、爸爸都開腳踏車店，我喜歡《單車失竊記》所以進書，我不是喜歡跟風的人，實際上，我還挺邊緣的。」

為維持營運，李明燦並非全職經營者，週一到週五他在北部上班，書店交給太太跟岳父母經營，「開書店家裡沒有反對，但不表示贊成，我只能努力去維持現況，不要讓他們反對就好。」2018年，李明燦曾失業3個月，他試圖專職經營書店養活家庭，「大概個性吧，也不夠積極，雖然從早開到晚上11點，但終究無法負擔家計，只好另覓工作。」他說，那時他還想要24小時連續營業，成為台南第一間深夜獨立書店，「結果後來，被政大書城搶走了。」

書店有一半空間用來販售風火輪小汽車。

販售畢生蒐集玩具車 維持書店營運開銷

為了維持生計，唐恩書店有一半空間挪給風火輪小汽車之用。從18歲開始蒐集風火輪，外派美國後因便宜瘋狂蒐集，「後來被公司派到蘇州，100箱行李中有一半空間給了小汽車。」李明燦笑說，他看著大陸電商從萌芽到興盛，「當時我蒐集的小汽車賣到大陸各省分，但我賣2萬元，可能會再花3萬去買其他的，所以也沒賺到什麼錢。」

長年收集的心頭肉，卻成為唐恩書店的重要收入來源。他無奈說，如果沒有這些收入，書店可能不到一年就收攤，當然也會有客人笑說「唐恩根本就是披著書店外皮的玩具店啊。」但李明燦不以為意，「我的確在現實跟理想中拉鋸，但玩具車占了書店幾乎6成收入，兼顧現實情況下，只能先把理想放到一邊。」

開書店希望找到相同頻率，喜歡閱讀科普的人。

交流產生火花 期待吸引相同頻率顧客

唐恩書店也會不定期辦理講座、讀書會，李明燦說是為了自肥，雖然寫了《疾病原始》，他卻總是戒不掉壞習慣的劣根性，而讓之前的疾病故態復萌，在懊悔中，他認為是心理因素；為了找到答案，講座大多以腦科學、心理學為主題，期待在與專家互動中，進一步找到答案。

有個台南女生在法國念航太，跟李明燦一見如故，從下午4點聊到晚上9點，「最有趣的是，她說她爸爸也想拿諾貝爾獎，可惜已去世了。」也有個客人常來聊如何經營書店，他以為是同業，沒想到最後對方竟開了間科學補習班，「別人可能比較有生意頭腦吧，不像我傻傻只會守在書店。」但李明燦樂觀地說，如同長尾理論，再怎樣小眾，也會有各自的光譜，「我想，開書店就是希望能夠，找到相同頻率的人吧。」

李明燦太太支持丈夫開書店夢想。

無悔支持丈夫夢想 用書店拯救世界的憂鬱

面對夢想家丈夫，李明燦太太笑說，「我支持有夢想的人，願意去實踐，是很棒的事。他是有分寸的人，我常笑說，只要有飯吃，不要餓到就好了。」她說，有個香港客人來台南表演，卻每天都到唐恩點杯咖啡坐一下午，「他說這裡讓他有家的感覺。」也有客人來旅行，卻每天都來買一、兩本書，甚至有風火輪蒐集者，每天都來尋寶，形形色色的故事，持續發生在唐恩書店。

追隨達爾文出版《物種起源》，對生物科學做出貢獻的腳步，李明燦計畫在2021年50歲時，完成另一本著作《心理原始》，他想用獨立書店拯救整個世界的憂鬱，矯正世人錯誤的生物醫學、心理觀念，也期待唐恩能更像書店，吸引更多有憧憬的人到來，「就像周夢蝶之於明星咖啡屋、J.K.羅琳之於Elephant House，唐恩提供思考空間，當然，更歡迎想得諾貝爾獎的人，我們一起讓夢想成真。」

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