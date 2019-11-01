台北華國大飯店 引進正宗日本但馬屋

擁有52年歷史的台北華國大飯店，首度與日本百年和牛專賣品牌「但馬屋」合作，在台灣推出第一家飯店經營的【華國但馬屋】，也是但馬屋品牌繼台中三井但馬屋、微風信義但馬屋後的第三家。與前兩家以吃到飽為主的經營模式不同，華國但馬屋以頂級神戶牛與黑毛和種和牛套餐為主軸，推出單人~六人的不同種類套餐，單價自$888至$6,800不等。11/1~24試營運期間，用餐即贈神戶牛肉盤，試營運首三日再免服務費，11/25正式開幕！

但馬屋在兵庫縣擁有最先進畜牧場與國際標準屠宰場，掌握了日本90%的神戶牛，貨源與品質也更加穩定有保證。華國但馬屋具備此一優勢，可提供消費者高品質但價格更平易近人的享受。在菜單規劃上，日本和牛、湯頭與醬汁等靈魂元素，都是直接引進日本原汁原味；最重要的主角“和牛”皆使用A5、A4等級的神戶牛與黑毛和種和牛，專業地依據不同部位的口感進行搭配，如油花較少，充滿嚼勁與和牛鮮味的腿肉赤身，是目前台灣較少見的部位，最適合以壽喜燒進行醬煮，待七分熟時，腿肉赤身吸附鹹甜交織的醬汁，些微的嚼勁融合著和牛本身的甜味，是ＣＰ值相當高的選項。至於神戶霜降背肩與和牛肋眼就更不用說了，細緻的大理石紋油花分布，每片以0.2公分呈現，在水溫85度C，以鰹魚、柴魚、昆布熬製的但馬屋黃金湯中輕涮6下，軟嫩滑順的程度，絕對不辜負消費者對和牛的想像。

純正的日式經典醬料，是涮涮鍋搭配充滿白芝麻香氣的胡麻醬與酸香桔醋醬，最能突顯和牛甜味；壽喜燒與生雞蛋的組合，則是最正宗日式沾料組合。湯底也可依據喜好，選擇涮涮鍋或關西壽喜燒兩種吃法：涮涮鍋三種日式經典湯底（日式昆布湯/但馬屋黃金湯/壽喜湯）與華國獨家湯底─以雲林黑蒜頭磨泥，再以廣東煲湯方式，加入老母雞熬煮八小時，將八斤水熬成五斤湯的“藍帶主廚黑蒜湯”；另外，也可選擇依循關西壽喜燒方式，在鑄鐵鍋中，以和牛五花煸油醬煮方式，呈現鮮美肉質。

前菜、主食與甜點則靠飯店拿手的中西料理特色加以融合變化，潮廣料理的人氣烤鴨，做成日式涼拌鴨絲，與酸香開胃的香醋黑耳、梅汁蕃茄、青木瓜百香果等搭配得毫無違和。甜點同樣中西聯手，銀耳蛋塔、紅豆冰麻糬等中式點心，與融合台灣在地食材的西式仙氣椪餅冰淇淋等創意料理，讓消費者有不同的味覺與視覺享受。

台北華國大飯店【華國但馬屋】是日本但馬屋首次在台灣與飯店合作，特別聘請擅長經典空間改造的日籍設計師＂內田慎一＂先生規劃，保留原英式古典氛圍吧台，再融入沉穩的日式設計元素，以金龍為主視覺，規劃出62個座位，引進最原汁原味的但馬屋涮涮鍋與壽喜燒，平均客單價落在$1,200，是品嚐正宗日式涮涮鍋、壽喜燒老饕的最佳上選。