ITF台北國際旅展 北投雅樂軒酒店首次參展

2019 ITF台北國際旅展於11/8~11/11在台北南港展覽館盛大展開，您準備好搶購最新的旅遊優惠了嗎？Aloft Taipei Beitou台北北投雅樂軒酒店，與同樣隸屬於萬豪國際集團的品牌酒店，林口亞昕福朋喜來登酒店及台中萬楓酒店，攜手參與這次的國際大展。

台北北投雅樂軒酒店，在首次參展就祭出餐飲及住宿兩大優惠！並提早推出年節禮盒預購優惠。即日起線上旅展（http://bit.ly/2BZGKMJ）也上線，提供民眾搶先購。

住宿方面，推出三款住宿券，最低下殺2.9折，可省下近萬元。含早餐快活樂窩雙人住宿券，旅展限定價NT$3,699。最熱門的「ARF毛家庭一泊二食住房專案」每張NT$4,599，旅客可帶自家18kg以下毛小孩一起出門旅遊；專案包含早、晚餐，可跟毛小孩一起在聚聚樂餐廳或客房內用餐，毛小孩也有專屬的「ARF寵物套餐」，既友善又貼心。同樣每張NT$4,599的還有「甜蜜下午茶一泊二食住房專案」住宿券，除了兩客早餐，還包含一組雙人下午茶，讓出門旅遊增添不一樣的甜蜜時光!

而在餐飲部分，特別推出了超優惠餐券及商品提貨券。聚聚樂餐廳的「沙拉吧」餐券，祭出買10送3優惠，13張只要NT$.4,390（原價：NT$5,706），不分平假日，提供時令鮮蔬及多項熱食，嚴選當季新鮮食材，搭配酒店於陽明山自有農田所種植鮮蔬，讓您享受美味之餘，也能吃得更安心。為響應首次參展，更是加碼推出旅展專屬的「雙人饗樂吧」餐券，包含雙人沙拉吧，還有價值NT$1,188的分享主餐乙客，只要NT$1,100 (原價: NT$2,066)。另外，還有全館餐飲皆適用的「餐飲抵用券」，NT$700的餐券可抵用價值NT$1,000的餐廳及酒吧消費。

除此之外，還可搶先預購最熱銷的年節禮盒，下殺6.5折起，NT$1,280 (原價: NT$1,980) 即可帶回4人份「干貝佛跳牆」，或是NT$1,000 (原價: NT$1,280) 的4人份「雅樂軒蔥燒牛肉麵」。讓北投雅樂軒的聚聚樂餐廳作各位的年節助手，指定日期，當天現煮年節菜色，讓您輕鬆過好年，隨時品嚐濃郁細緻的五星好滋味。