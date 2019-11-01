歡慶建國花市週年慶 臺灣企銀加碼回饋贈

隨著國人對電子支付的認知逐年攀升，國內商圈以行動響應行動支付的業者逐漸增加，臺灣企銀於建國假日花市商圈導入「台灣Pay」，目前導入率接近九成。為使民眾養成手機就是錢包的消費習慣，將於11月花市週年慶及12月期間舉辦為期兩個月的「台灣Pay」消費滿額活動，讓民眾感受支付零現金的體驗，並以電子支付回饋活動來活絡商圈經濟。

建國假日花市民國71年於建國高架橋下的停車場開辦，週末假日常舉辦生態園藝植栽、農作物種植及花卉樹木等議題講座來與民眾互動，藉此拉近與民眾距離，逐漸成為家喻戶曉的假日休閒景點。

今年正逢建國假日花市37週年慶，臺灣企銀共同攜手台北市農會及建國假日花市自治會於108年11月2日至12月29日舉辦「台灣Pay滿額最有禮活動」與民眾分享，第一重滿額禮，以「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)於花市購物單筆滿新臺幣(以下同)250元(含)以上，即可獲得50元現金回饋(單筆不累送，非即時回饋)，限量2,600份，每卡號/帳號最高回饋200元。

第二重加碼禮，於週年慶11月9日與10日兩天，單筆交易滿500元(含)以上，除了滿額禮現金回饋外，可憑交易紀錄於台灣Pay服務台兌換療癒小植栽一盆，使民眾感受使用電子支付所帶來的便利城市生活。

本土支付品牌「台灣Pay」，兼具消費扣款、轉帳、繳費、繳稅、提款等全方位功能，為更貼近民眾生活，持續在各式各樣的民生消費場域、商圈導入台灣Pay，擴大行動支付在生活場景的覆蓋率，讓支付與生活完全接軌，帶來有感的便利支付體驗。