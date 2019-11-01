本週發行量加權股價指數漲幅約為0.9

根據臺灣證券交易所統計，2019年11月1日發行量加權股價指數收盤為11,399.53點，較上週(2019年10月25日)的11,296.12點上漲103.41點，漲幅約為0.92%，台灣50指數收盤為8,757.68點，較上週的8,623.28點上漲134.40點，漲幅約為1.56%，寶島股價指數收盤為13,031.63點，較上週的12,915.96點上漲115.67點，漲幅約為0.90%。

產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲4.17%為最大，跌幅以電器電纜類指數下跌0.94%為最大，未含金融類指數上漲94.60點，漲幅約為0.99%，未含電子類指數上漲47.17點，漲幅約為0.32%，未含金融電子類指數上漲31.96點，漲幅約為0.26%。

本週集中交易市場總成交金額為6,793.91億元，全體上市股票成交金額為6,324.83億元，股票成交量週轉率為1.51%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,757.49億元，占全體上市股票交易金額27.79%

第二名，電子零組件類1,491.91億元，占全體上市股票交易金額23.59%

第三名，光電類640.27億元，占全體上市股票交易金額10.12%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類8.16%

第二名，光電類3.51%

第三名，資訊服務類3.23%

累計今年年初開盤迄今共200個交易日，集中市場總成交金額為23兆6,221.63億元，市場日平均成交金額為1,181.11億元，股票成交量週轉率為59.72%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。

2019年11月1日全體上市公司市場總值為新台幣34兆5,205.78億元，較上週(2019年10月25日)市值34兆2,041.05億元增加3,164.73億元，增幅約為0.93%。