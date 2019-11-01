長庚質子肝癌研究獲世界級學會與期刊肯

肝癌病患常因肝硬化或手術及治療的關係，使肝臟體積縮小， 平均只有正常人的85%。 而這些病患多是因為大腫瘤在現狀沒有有效的療法而求診質子治療， 因此如何安全的治療大腫瘤不損及小肝臟， 一直是放射腫瘤界努力突破的難題。

長庚醫院針對102位在長庚接受質子治療的肝癌病患進行研究， 90位肝硬化指數正常(Child-Pugh score A）、12位肝功能受損(Child-Pugh score B）。結果顯示，肝癌病患肝硬化指數正常， 也就是其肝功能正常沒有受損時，只要有30% 其體型應有之正常肝臟體積未被質子照射到， 就可以安全的給予非常高劑量的消融性質子照射治療， 並且具有最小的放射性肝傷害風險。

舉例來說，一個160公分、60公斤、肝硬化指數正常的東方人， 其正常肝臟體積約為1200cc，只要有360cc（30%） 的肝臟未被照射，就可以非常安全的接受質子治療。

當肝癌病患肝功能受損（Child-Pugh score B）時，則需要有40% 其體型應有之正常肝臟體積未被質子照射到， 也可以安全的給予非常高劑量的消融性質子照射治療， 並且具有最小的放射性肝傷害風險。

長庚醫院這項研究並與美國安德森癌症中心合作，先以東方病患( 長庚病患)根據其肝功能、體型及未被放射照射到的正常肝臟體積， 預測質子治療的安全性， 再轉換至因體型差異所造成的正常肝臟體積差異， 也就是以同樣的比例套用在平均肝臟體積較大的西方人身上， 以美國安德森癌症中心肝癌質子治療的病患做為驗證， 也得到相同結論。

長庚醫院質子治療總負責人洪志宏副院長表示， 過去的研究都是以肝癌病患的肝臟體積作為進行放射治療的參考依據 。長庚醫院這項突破性的研究成果， 正式建立了安全篩檢肝癌病患接受質子治療的治療指南，而且是東、 西方病患共同適用的標準， 這是這篇論文對於肝癌質子治療的重要貢獻。

長庚醫院這篇研究並於今年9月刊登於美國放射腫瘤學會的旗艦科學 期刊「國際放射醫學、生物、物理期刊（ International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics）」，該期刊被放腫界稱為紅皮期刊（Red Journal)，是世界級的放腫頂尖期刊。前天（10/30） 美國放射腫瘤學會及紅皮期刊並共同發佈新聞， 向全世界宣佈這個重要的信息。

洪志宏副院長表示， 這篇論文是由林口長庚醫院與美國安德森癌症中心共同發表， 由長庚醫院放射腫瘤科的謝承恩醫師擔任第一作者， 洪志宏副院長及安德森癌症中心克里希南博士（DR. Krishnan）共同指導。 謝承恩醫師現正由長庚醫院支持於美國安德森癌症中心進修博士學位 。藉由此論文促進了台、美頂尖質子中心的國際合作， 雙方並持續針對肝癌質子治療做進一步的研究合作， 預期很快會有更新的成果。

林口長庚醫院質子中心自2015年11月開始治療病人， 洪志宏副院長指出，至今已超過2200名病患接受質子治療， 其中24%為肝臟相關腫瘤的病患。 接受根治性質子治療的肝癌病人3年的治療部位控制率為9成， 存活率為5成，與國外質子中心所報導的結果一致。 但是台灣接受質子治療病患的腫瘤平均約在7公分（2/ 3大於5公分，1/3大於10公分）， 而國外腫瘤平均大小大都小於5公分。 由此可知台灣的質子治療水平已達國際水平。 雖然以病患存活而言3年的追蹤期仍不足， 但以治療安全性的評估則已足夠， 長庚因此將其治療經驗分析發表而得到世界學界重視。

洪志宏副院長表示，在同一期的期刊中，同樣受重視， 由麻省總醫院所發表的質子治療肝癌長期成效報告顯示， 由於質子治療大幅降低了正常肝組織的照射， 因此減少了照射後所造成的肝功能損壞的副作用， 進而改善了整體治療存活率：X-光治療病患平均存活14個月， 而質子治療是31個月；兩年存活率分別是X-光的28.6% 比上質子的59.1%。

洪志宏副院長認為， 這結果與長庚肝癌質子治療所觀察到的結果一致。 而這兩篇論文共同顯示，質子能以遠比X-光安全的治療， 讓病患得到較佳的治療成效