日本FabLab創辦人竹村真人談創客 全國首座無人機教育中心啟用

新北市政府教育局今(1)日在大觀國中辦理「 新北市2019年國際創客教育論壇」，同時啟用全國首座的「 新北市無人機教育體驗中心」。此次論壇也邀請到日本FabLab 創始人竹村真人暢談FabLab如何鼓舞城市， 發展農業生產相關的機器人，並用機器人解決水稻田、 鋤草及趕鳥的問題，讓齊聚現場的親師生提升創客科技能量。

謝政達副市長表示，新北市推動創客教育再創新， 除了校校有創客的目標外，也全力衝刺要成為全國數量最多、 科技創意師資最強、社群能量最大的創客城市。 新北市積極發展精緻化的技職教育，讓學生「動手做，趣味學」， 滿足學生適性學習，並從校園扎根帶動創客產業創新與轉型， 期待將400萬人口的新北市打造成「新北自造城」。

全國首座「無人機教育體驗中心」 也在新北市立大觀國民中學正式啟用， 提供大觀國中及大觀國小約300名學生STEAM程式教育專業課 程，並編入大觀國中七年級正式課程，同時建置「專業飛行練習棚」 ，讓學生透過程式設計操作無人機編隊飛行，挑戰各種飛行任務， 教室也導入智慧電子班牌，建立自動化空間管理系統， 學生可隨時查詢、報名無人機課程時間表。

大觀國中7年級學生也在現場展示無人機群飛燈光秀。 學生透過積木程式設計，學得循序、判別、回圈等程式語法， 遙控多台無人機編隊飛行， 未來將進一步規劃辦理教師研習及學生夏令營等活動， 讓新北市孩子將夢想飛向天空。

新北至今已連續辦理4屆論壇，今年邀請到日本FabLab 創辦人-竹村真人暢談FabLab如何鼓舞城市， 並分享FabLab肇建9年的經歷及社區生物實驗室與駐廠科學家 等活動。此外，還邀請大疆創新STEAM臺港澳區域經理張海波、 國立臺灣師範大學教授張玉山、 新北市最早進行創客教學的積穗國小教師曾俊夫， 分別從全球發展趨勢、各國教育政策、 學校實務經驗及產業發展觀點深入探討，並首度以「沙龍座談」 由體制內外創客教育重要推手們進行分享交流。

教育局表示，創客論壇結合STEAM及AI邀請各界一同參與， 透過座談讓新北創客能量再攀升，跨域結合AI的全國首座「 新北市無人機教育體驗中心」啟用，也將向下扎根培育跨領域人才， 讓MAKER、STEAM、AI三大領域結合， 帶動新北創客教育動能，不斷向上提升