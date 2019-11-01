粘網友【臉書】：台灣宮廟隨緣贈書 奇人韓國瑜將當選台灣總統

（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導）今(1)日，粘迪舜網友在【臉書】「致我所有自認中立不願投票的朋友」貼文中指出～

宮廟裡的隨緣贈書，現在全台到處都有，不知不覺中，在孩子隨手翻閱的某一個瞬間，就進了他的腦袋與生活，恭喜你

你的中立，讓你放棄自己的民主權利，你的冷漠，也是光頭要的結果，邪惡總是在良善之人沉默中壯大，既然不經深沉思考，就靠情緒決定放棄，那麼未來在韓世代下，秉持著無色覺醒十大主張，兩岸和平協議簽屬下去，拿掉民主也很相符，希望您也能繼續保住自己所謂的中立、幸福與小清新。

宮廟的隨緣贈書，內容清晰可見如下～

107戊戌年 ， 108己亥年 ， 納音屬木 ， 木能生火 ，火生土，故旺農， 漁及食品業 。 高雄造勢兩日販香腸 （一年份）賣廿萬， 上海團指定吃滷肉飯 ， 虱目魚丸 。 商人賺錢幾仟碗送 ， 肉粽貳仟貳仟個送 。 台灣竟出現奇才 ， 有韓國渝這種奇人 ， 這就是台灣人即將選出來的總統 。 電子方面 ，金剋木， 美國對華爲禁令 ， 中國也對蘋果報復 ， 造成雙方及全世界大蕭條 。 台灣蔡政府依美規定 ， 亦禁華爲進口 ， 此政黨輪替前 ， 逼企業家被淘汰的破產亡國論 。 大選後109庚子年 ， 各業開始恢復欣欣向榮 。



與大陸合作稱投共 ， 貨物買賣初嚐甜頭 ， 經濟統戰 。 損益一體兩面 ，合則分、分則合， 百姓勿信民進黨及新潮流政客 ， 跟隨市長韓國瑜步伐 ， 先顧巴肚 ， 著顧佛祖 。 只談經濟 ， 勿聽民進亂黨 。 已被騙廿年 ， 阿扁關五 、 六年保外就醫 。

「 高雄先實施九二共識 ， 帶領農民 ， 不理蔡英文禁各單位行九二共識 。......」



粘迪舜【臉書】「致我所有自認中立不願投票的朋友」貼文下方，有網友回應～

中立的人大多面臨心理上，良知與情感的對抗。不知道是應該違背良知支持自己情感上認同的族群，或是做出合乎道德良知的選擇，但是卻會違背族群倫理情感。 很像看見自己父親行為不良，酗酒鬧事打傷鄰居，卻不忍心看鄰居指責父親的那種心理。知道袒護父親是違背社會秩序的事情，但是不袒護又會違背孝道。

台灣被滲透的狀況很嚴重，政黨與紅媒以外，還有宮廟、幫派，里長、學校等。

這個時節【中立】=【幫兇】。要請託藍軍或是中立的選民，至少這屆總統與立委選舉要投給反共的政黨，現在的中國國民黨已經不是以前那個中國國民黨了。這屆至少要保住我們往後還有選擇的權利。