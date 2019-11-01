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粘網友【臉書】：台灣宮廟隨緣贈書 奇人韓國瑜將當選台灣總統

By 柯錸, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/01 17:45
臉書：宮廟裡的隨緣贈書

臉書：宮廟裡的隨緣贈書

（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導）今(1)日，粘迪舜網友在【臉書】「致我所有自認中立不願投票的朋友」貼文中指出～

宮廟裡的隨緣贈書，現在全台到處都有，不知不覺中，在孩子隨手翻閱的某一個瞬間，就進了他的腦袋與生活，恭喜你
你的中立，讓你放棄自己的民主權利，你的冷漠，也是光頭要的結果，邪惡總是在良善之人沉默中壯大，既然不經深沉思考，就靠情緒決定放棄，那麼未來在韓世代下，秉持著無色覺醒十大主張，兩岸和平協議簽屬下去，拿掉民主也很相符，希望您也能繼續保住自己所謂的中立、幸福與小清新

宮廟的隨緣贈書，內容清晰可見如下～

107戊戌年108己亥年納音屬木木能生火，火生土，故旺農，漁及食品業高雄造勢兩日販香腸（一年份）賣廿萬，上海團指定吃滷肉飯虱目魚丸商人賺錢幾仟碗送肉粽貳仟貳仟個送台灣竟出現奇才有韓國渝這種奇人這就是台灣人即將選出來的總統電子方面，金剋木，美國對華爲禁令中國也對蘋果報復造成雙方及全世界大蕭條台灣蔡政府依美規定亦禁華爲進口此政黨輪替前逼企業家被淘汰的破產亡國論大選後109庚子年各業開始恢復欣欣向榮

與大陸合作稱投共貨物買賣初嚐甜頭經濟統戰損益一體兩面，合則分、分則合，百姓勿信民進黨及新潮流政客跟隨市長韓國瑜步伐先顧巴肚著顧佛祖只談經濟勿聽民進亂黨已被騙廿年阿扁關五六年保外就醫
高雄先實施九二共識帶領農民不理蔡英文禁各單位行九二共識。......」


粘迪舜【臉書】「致我所有自認中立不願投票的朋友」貼文下方，有網友回應～

中立的人大多面臨心理上，良知與情感的對抗。不知道是應該違背良知支持自己情感上認同的族群，或是做出合乎道德良知的選擇，但是卻會違背族群倫理情感。 很像看見自己父親行為不良，酗酒鬧事打傷鄰居，卻不忍心看鄰居指責父親的那種心理。知道袒護父親是違背社會秩序的事情，但是不袒護又會違背孝道。

台灣被滲透的狀況很嚴重，政黨與紅媒以外，還有宮廟、幫派，里長、學校等。
這個時節【中立】=【幫兇】。要請託藍軍或是中立的選民，至少這屆總統與立委選舉要投給反共的政黨，現在的中國國民黨已經不是以前那個中國國民黨了。這屆至少要保住我們往後還有選擇的權利。