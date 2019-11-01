Hami Pay行動支付超Easy 中華電信全台服務據點輕鬆Pay

迎接行動支付的浪潮，中華電信Hami Pay提供消費者可至7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、 OK超商、全聯及家樂福等多元通路，輕鬆體驗行動支付的便利， 即日起於全台中華電信超過700間服務據點，使用Hami Pay綁定悠遊卡或一卡通儲值及消費的便利服務， 讓客戶儲值票證及消費的管道更多元。

根據金管會統計，截至108年8月底， 全台電子票證總流通卡數已達1.2億張， 其中悠遊卡及一卡通佔比更超過8成。Hami Pay導入票證卡、票證聯名卡、信用卡感應及掃碼支付， 提供用戶綁定悠遊卡、一卡通及信用卡等，並結合Hami Point點數的兌換平台，全面滿足民眾對行動支付的需求， 不論是搭公車、捷運或是生活消費，一支手機就能輕鬆搞定。 立即下載Hami Pay App，體驗便利的行動支付與數位生活！

為提供消費者體驗行動支付的便利， 即日起至108年12月31日止， 至中華電信服務據點使用Hami Pay綁定悠遊卡或一卡通儲值及消費，即享多款熱銷商品優惠價， 最低原價5折起，包括上班族最愛的uNeck頸部溫熱按摩儀( 原價1,980元；優惠價999)、 THOMSON電動研磨咖啡隨行杯(原價1,990元； 優惠價990)及TESCO TID456吹風機(原價790元；優惠價490)等。

還有出國必備的手機原號國際漫遊上網專屬方案： 亞洲11國7天2GB輕量型優惠價199元(原價268元)； 中港澳及美加、紐澳7天2GB輕量型優惠價只要268元( 原價368元)。

好康活動不僅如此，活動期間使用Hami Pay悠遊卡於全台服務據點單月消費滿499元， 可獲得50元全家便利商店購物金；持Hami Pay一卡通任一筆不限金額消費， 即享全家便利商店中杯熱美式咖啡一杯。

心動不如馬上行動， 快到中華電信服務據點享受Hami Pay悠遊卡、Hami Pay一卡通開通、儲值與消費的便利！更多Hami Pay活動訊息，請詳參http://emcrm.hinet. net/events/b6ba41c9-4cee-e911- afa4-00155dc8c070/