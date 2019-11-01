Hami Pay行動支付超Easy 中華電信全台服務據點輕鬆Pay

迎接行動支付的浪潮，中華電信Hami Pay提供消費者可至7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商、全聯及家樂福等多元通路，輕鬆體驗行動支付的便利，即日起於全台中華電信超過700間服務據點，使用Hami Pay綁定悠遊卡或一卡通儲值及消費的便利服務，讓客戶儲值票證及消費的管道更多元。
根據金管會統計，截至108年8月底，全台電子票證總流通卡數已達1.2億張，其中悠遊卡及一卡通佔比更超過8成。Hami Pay導入票證卡、票證聯名卡、信用卡感應及掃碼支付，提供用戶綁定悠遊卡、一卡通及信用卡等，並結合Hami Point點數的兌換平台，全面滿足民眾對行動支付的需求，不論是搭公車、捷運或是生活消費，一支手機就能輕鬆搞定。立即下載Hami Pay App，體驗便利的行動支付與數位生活！
為提供消費者體驗行動支付的便利，即日起至108年12月31日止，至中華電信服務據點使用Hami Pay綁定悠遊卡或一卡通儲值及消費，即享多款熱銷商品優惠價，最低原價5折起，包括上班族最愛的uNeck頸部溫熱按摩儀(原價1,980元；優惠價999)、THOMSON電動研磨咖啡隨行杯(原價1,990元；優惠價990)及TESCO TID456吹風機(原價790元；優惠價490)等。
還有出國必備的手機原號國際漫遊上網專屬方案：亞洲11國7天2GB輕量型優惠價199元(原價268元)；中港澳及美加、紐澳7天2GB輕量型優惠價只要268元(原價368元)。
好康活動不僅如此，活動期間使用Hami Pay悠遊卡於全台服務據點單月消費滿499元，可獲得50元全家便利商店購物金；持Hami Pay一卡通任一筆不限金額消費，即享全家便利商店中杯熱美式咖啡一杯。
心動不如馬上行動，快到中華電信服務據點享受Hami Pay悠遊卡、Hami Pay一卡通開通、儲值與消費的便利！更多Hami Pay活動訊息，請詳參http://emcrm.hinet.net/events/b6ba41c9-4cee-e911-afa4-00155dc8c070/