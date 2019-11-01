台灣蘇花改工程如期執行　蔡英文：1月5日將全線通車

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（1）日上午赴花蓮視察蘇花改工程進度，隨後透過臉書表示蘇花改將會在明年1月5日「如期全線通車」，讓往返東部的民眾能有更便利、更安全的交通路線。

蔡總統也表示，除了蘇花公路改善（蘇花改）工程部分，未納入目前工程的第二階段，也已開始進行評估改善計畫，改善東部鐵路運輸的短中長程計畫，更是持續進行當，「我們有信心，也有決心，會投入足夠的資源，一起努力打造花蓮人安全、可靠的回家路。」

根據《中央社》報導，蘇花改工程處長邵厚潔今日在進行簡報時表示，目前蘇花改隧道全線進度已達百分之92.85完成度，預計66天後能夠通車，目前安全資訊會議及防災演練等都已逐步進行中，接下來將進行系統的測試與履勘，一切按照進度執行，為的就是要達成明年1月5日通車的目標。

至於蘇花改第二階段為未納入目前蘇花改工程的瓶頸路段，現也已將其「蘇花公路安全改善計畫」送到行政院審查，準備進行環評。

蔡總統在稍後致詞時表示，這段時間以來，花蓮及台東地區許多民眾都很關心蘇花改工程，讓這項工程能如期完成是大家共同的心願，她相信工程團隊的意志及努力，一定能在明年春節前，帶給東部民眾好消息，讓大家回家的路可以更安全，也縮短回家的時間。

蔡總統指出，長久以來台灣最大的挑戰就是改善東部的交通，而其中蘇花改是一個非常關鍵的工程，所有工程團隊的參與，是一輩子驕傲的記憶，更是台灣人共同的記憶；她也認為東部交通的改善，將是所有台灣人共同承擔的事，也是政府要全力來做的事，「花蓮人安全回家的路，就是總統的事」。

蔡總統進一步指出，蘇花改後續的幾個工程，可行性評估已完成，計劃也已送到行政院，交通部近來做事情非常快，她也非常期待這個計畫早日核定後，公路總局可以全力來做，克服環評及困難，完成工程規劃，「讓東部民眾回家的路會更安全這件事，我們每天都在實踐」。

蔡總統也期盼，交通部所規劃由海、陸、空三個面向來改善東部交通的計畫，可以更快速地進行，讓東部的交通能更快改善，讓花蓮人回家的路更安全，也使東部的發展更好，旅客更願意來花蓮遊玩，讓這個漂亮的地方可以跟更多人共享。