理想大地旅展住宿券 春節前享天天平日價

眾所期待的「2019 ITF台北國際旅展」將於11/8~11/11南港展覽館盛大舉行，今年花蓮理想大地渡假飯店攤位設計以園區著名的經典鍛鐵橋樑和浪漫輕艇為主角，打造西班牙風情的飯店實景，還特別將服務櫃台設計成輕艇船頭，讓消費者站在水波紋地貼上，更顯臨場感十足，座落於櫃檯後端的立體橋樑，還不定時會有火辣辣的熱情西班牙舞者在橋上演出，也讓消費者在台北逛旅展還能感受到理想大地的綠色清幽環境和浪漫西班牙景致，展攤旁也同時設置兒童專屬遊戲區，還有精彩的吉祥物大遊行與現場孩子逛旅展同樂，讓孩子提早期待寒假出遊的興奮。

今年旅展理想大地平日住宿禮券推出一泊一食每張優惠$5,500起，一泊二食更只要每張$6,600起，持住宿禮券於2020/01/31前入住(春節除外)，平日入住免費送生態竹筏體驗，旺假日更享不加價，等於春節前天天平日價格；履約效期內入住，付費第3人還可免費升等豪華客房二床四人房型，壽星入住也可以免費升等套房，絕對是寒假家庭出遊必定入手選項。

今年最後一波優惠，理想大地再次推出團購套票回饋消費者，超強的平日團購住宿禮券，購買5張立即送1張住宿贈品券，平均單張不到$5,000，同樣享有指定期間內旺假日不加價等超值優惠，讓消費者揪團來體驗浪漫威尼斯般的應許之河。

親自來旅展現場購買住宿券的消費者，理想大地再準備專屬特別的獨享優惠，針對明年春節特別預留保留房給現場購券訂房的消費者，購買住宿禮券單筆發票滿1萬，贈送套房升等券乙張，單筆滿2萬再送現金禮券1,000元，單筆滿5萬除了套房升等券二張和現金禮券2,000元外，再加碼贈價值$36,300總理套房升等券乙張。趕快放下手邊的工作，來一趟台北旅展N1804，眾多好康都找的到。