食髦中菜第一品牌 飯BAR 3心款待‧極致體驗

「創新來自於傳統，傳統來自於前人的智慧，智慧來自於經驗，經驗來自於生命五味。」飯BAR食髦中菜的第一家百貨店「飯BAR Station」於2019年10月推出2020年新版菜單，秉持著「3心款待」的精神，「用心」善待大地的饋贈；「安心」的享受嚴選食材製成的滿桌佳餚；品嚐美饌也能同時做「愛心」，為每一位賓客一場打造驚艷食髦的極致心體驗！

飯BAR 不僅僅會做流行中菜，更是將老菜重新演繹，讓食也能「與食俱進」。開業五年至今飯BAR廚藝執行長LEO深知料理的深邃能量及可塑性，以上海菜工法為料理基底，沒有讓單一菜系獨斷潮流，融合了「川、粵、滬、湘、閩」五大菜系料理，更進一步讓揉和了創新與傳統，掌杓設計多款熱銷強檔推特菜，使飯BAR成為食髦中菜第一品牌。飯BAR創辦人Dennis表示：「我們身為年輕世代的餐飲人，多元飲食本就是未來潮流，什麼是經典主流，什麼是好滋味，我們就力推讓中華菜的精隨保留並且持續進化！」，這也是飯BAR令人癡迷的地方！

信義商圈中高樓凜立的摩登大樓，行人匆匆的身影不斷呼嘯而過，引領食尚新風向的「飯BAR STATION」為身處時尚潮流尖端的您，創造一個放慢節奏的緩衝，將引領您享受一趟不同於以往的舌尖慢旅。料理人懷抱著「蜜蜂授粉」的精神，「用心」對待大地餽贈的食材，賦予他們全新的風貌，增添生活中的食尚樂趣。

近年來食安風暴不斷，為了撫平消費者蹀躞不下的心情，唯有完成產銷履歷才登的上飯BAR的餐桌，打造出「安心」吃飯的殿堂，此外長期與台灣在地小農及弱勢團體合作，身體力行做「愛心」，關懷社會延續正能量！飯BAR讓用餐不僅是為了滿足口腹，而是追求美好生活的探索過程，透過佳餚饗宴，舒緩焦慮的感官，撫慰懸而不定的內在小孩，重新注入溫暖能量，與您並肩挑戰遠方的未知，共鳴出生活最美妙的想像。