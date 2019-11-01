長榮國際連鎖酒店住宿券買8送1最低37折起

2019年台北國際旅展即將於11月8日盛大登場，長榮國際連鎖酒店（南港展覽館之星級旅館區，攤位號碼N1401）不僅推出多樣超值食宿專案，更集結旗下各飯店服務人員為消費者帶來詳細的商品介紹及飯店所在地旅遊推薦，讓您不用擔心深度旅遊的規劃。此外，現場還有轉扭蛋試手氣的驚喜活動，多樣好禮及小點心讓消費者有吃又有拿，滿載而歸。

另外，對於想搶優惠，又沒時間提前安排的消費者們，長榮國際連鎖酒店推出選擇彈性最高的貴賓優惠住宿券，旅展限定優惠價每張NT$3,900，買8張送1張，憑券可於長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中）、台糖長榮酒店（台南）擇一使用，或持2張券入住五星級溫泉渡假酒店－長榮鳳凰酒店（礁溪）1晚，多樣化的住宿選擇，讓您輕鬆暢遊台灣。而內容超值，可品嚐各酒店風味料理的聯合餐券，每張NT$1,298，除至長榮桂冠酒店（台北）長園廳品嚐波士頓活龍蝦鍋，或長榮桂冠酒店（台中）咖啡廳享用下午茶外，也可選擇基隆、台南及礁溪等酒店自助餐廳享用在地特色佳餚，是親朋好友聚聚、同事客戶吃飯的好去處。

今年旅展，長榮旗下各家酒店更精心設計了結合酒店特色的優惠商品。擁有無敵港景的長榮桂冠酒店（基隆）推出平日自助餐套券（每套6張，總價NT$4,320）以及海景假日自助下午茶套券（每套6張，總價NT$3,120），讓您依用餐時間彈性選擇；而位於最受國際旅者歡迎的城市的長榮桂冠酒店（台北）則推出了霸王鵝5吃，包含燒餅夾鵝肉、何首烏鵝肉湯及蘿蔓鵝肉鬆等，讓您品嚐不同口感的鵝肉料理；另外，長榮鳳凰酒店（礁溪）更是貼心獻上了平日一泊二食的超值優惠住宿券（每張NT$6,999），讓你享受舒適住房及溫泉的同時，還能品嚐五星主廚準備的精緻佳餚，令人在假期過後身心靈都得到十足的釋放和享受。

為了方便無法前往旅展現場的消費者，長榮國際連鎖酒店自即日起至11月20日止也於官方網站推出線上旅展，不論住宿還是餐飲，讓不同需求的您都能找到最適合自己的旅遊商品。一年只有一次的超值優惠，讓消費者從北到南輕鬆規劃行程。精打細算的您可千萬不能錯過，更多好康訊息，請至長榮國際連鎖酒店網站查詢（www.evergreen-hotels.com）或洽詢服務專線（02）2504-8800。