菲律賓爆發小兒麻痺疫情　台灣疾管署：未接種疫苗的寶寶別去疫區

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）菲律賓自9月中宣布該國發生小兒麻痺症疫情以來，截至10月底已累計3例確診個案。我國疾管署呼籲長期居留小兒麻痺症流行地區，或計劃前往流行地區的民眾均應確實完成預防接種，防範疫情自境外移入的風險。

外電報導，小兒麻痺世界衛生組織（WHO）於2000年宣布小兒麻痺在菲律賓絕跡，但自9月16日起陸續發生2起小兒麻痺症疫情，當地衛生部門於10月28日證實再添1名確診個案，該國迄今已累計3例確診個案，均為第二型疫苗衍生株小兒麻痺病毒(VDPV2)感染引發急性肢體麻痺，患者皆未曾接種小兒麻痺疫苗。

菲國當局10月起將針對高風險地區的5歲以下孩童全面接種口服小兒麻痺疫苗。我國疾管署表示，由於菲律賓幼兒小兒麻痺疫苗覆蓋率低(平均僅66%)、監測系統不佳、大量海外移工及衛生條件差，世界衛生組織(WHO)10月25日評估該國國內傳播風險為高風險地區。

疾管署表示，我國雖於2000年由WHO公告為小兒麻痺根除地區，但國際交流頻繁，籲請長期居留小兒麻痺症流行地區，或計劃前往流行地區的民眾均應確實完成預防接種，防範疫情自境外移入的風險。

小兒麻痺症由小兒麻痺病毒感染引起，透過糞口途徑傳染，感染者在暴露病毒36小時後可在咽喉分泌物中檢測到病毒，72小時後糞便也開始帶有病毒，病毒在喉部約可存活1週，在糞便中約可存活3至6週或更久。

90%以上感染者症狀不明顯或無症狀，少數會有發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐等輕微症狀，1至2％的人會出現無菌性腦膜炎，小於1%的人會出現麻痺症狀，可透過疫苗有效預防。

目前國內接種時程為幼兒出生後2、4、6及18個月，各接種1劑五合一疫苗，滿5歲至小學入學前接種1劑DTaP-IPV疫苗。

依據WHO建議，菲律賓住民或於當地停留4週以上者，於離開菲律賓前4週至12個月內應追加接種1劑不活化小兒麻痺疫苗(IPV)。疾管署提醒計劃前往該國的民眾，可於出國前確認是否已完成小兒麻痺常規疫苗接種，未完成接種之幼兒應暫緩前往，以降低感染風險。