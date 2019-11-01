勞動部移工仲介評選出爐 371家業者表現佳列「績優免評」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）勞動部昨（31）日公佈最新人力仲介評鑒結果，在接受評鑒的1千42家業者中，共有3成2業者獲得A級，6成3獲得B級，除此之外，371家業者由於去年起至今年表現優良，適用勞動部績優免評制度，民眾選任仲介公司可納入參考。

勞動部昨（31）日發佈新聞稿表示，民眾申請外籍看護工或移工最常見方式是透過人力仲介公司代辦，因此勞動部每年辦理跨國人力仲介公司服務評鑑，透過不同面向進行考核，藉此督促人力仲介公司注重客戶服務，以維護人力仲介市場秩序。

今年接受評鑒的1042家業者中，獲A級（90分以上）共333家，占32%，B級（70分至未滿90分）663家，占63.6%，C級（未滿70分），46家，占4.4%。

勞動部推動仲介公司績優免評制度，今年適用新制度可免評的仲介公司共有371家，在總成績等級上將列明為「績優免評」，民眾於選任仲介公司可納入參考。

除參考評鑑成績外，民眾亦可依引進移工類別(家庭類或事業類)、行蹤不明情形來篩選，或是用視覺化的地圖式搜尋，選擇鄰近的仲介公司。

同時勞動部也提供4招，民眾可確保自身權益：

查：「查」清仲介公司評鑑等級與資訊，篩選出適合自己的仲介。

詢：「詢」問仲介公司提供的服務是否符合自身需求。

看：「看」清收費項目、內容及雙方權利義務，如有疑問要先問清楚。

定：簽「定」書面契約並妥善收好，以保障自身權益。