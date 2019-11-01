台北設計獎「粉樂町」稱霸　台灣設計享譽國際

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019臺北設計獎最高榮譽「臺北市長獎」頒發給臺灣設計師黃顯勛、陳普共同創作的「2019粉樂町｜展覽視覺」，透過打造臺北城市為無牆美術館，藉由科技創造藝術體驗奪下大獎，並獲獎金新台幣60萬元。

「2019臺北設計獎」得獎名單已於今（1）日揭曉，參賽作品數量高達5,384件，共76個國家前來角逐，無論是參賽件數或是參與國家數，皆創歷年新高；同時，臺北設計獎也持續獲得世界設計組織（WDO）、國際設計社團組織（ico-D）及國際室內建築師設計師團體聯盟（IFI）三大國際認證，已成為鏈結臺灣與國際的重要世界級設計競賽。

今年三大類獎項「工業設計類」、「視覺傳達設計類」、「公共空間設計類」金獎分別由馬來西亞設計師陳國強的「自動化河川垃圾回收系統River Cleaner」、中國王子豪設計的「銅場年鑒·T ONE (T project Almanac·T ONE)」、臺灣衍序規劃設計顧問有限公司的「都市願景館Election Campaign Headquarter」奪得，各獲得新臺幣50萬元獎金。



台北市長獎由「粉樂町」奪得（圖/主辦單位）



「粉樂町」展覽（圖/主辦單位）

今年最高榮譽「臺北市長獎」由「2019粉樂町｜展覽視覺」（以下簡稱粉樂町）（VERY FUN PARK’19 Contemporary Art Exhibition）奪得，為臺灣設計師黃顯勛、陳普，結合富邦藝術基金會共同創作，為期兩個月的展覽活動，邀請來自台灣、丹麥、香港、義大利與法國共8位藝術家共襄盛舉，以藝術創作引爆信義商圈，為商圈帶進與以往不同的藝術氣息，從5千多件作品中脫穎而出，獲評審青睞，並由台北市長柯文哲頒發獎座及60萬元獎金。

台北市產發局發布新聞稿表示，「粉樂町」的策展理念為打造臺北城市無牆美術館，並透過AR擴增實境，經由APP掃描各展點ARMark，就能與作品進行互動與語音導覽，促進大眾與公共空間的交流，藉由科技創造通用的藝術體驗，象徵人與城市環境跟自然之間的共生共構。

2019年臺北設計獎共頒發75個獎項，總獎金達380萬元，其中臺灣作品得獎30項、中國作品得獎21項、香港作品得獎8項、日本作品得獎6項、波蘭作品得獎2項，印尼、西班牙、俄羅斯、馬來西亞、新加坡、義大利、葡萄牙及德國作品各得獎1項。