台灣唐氏症基金會成立公托中心　提供身心障礙和遲緩兒友善成長環境

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據國發會的推估，台灣於2020年將首次出現「人口負成長」的狀況。除了社會型態轉變外，造成現今年輕人不想生的最大因素之一就是「公共托育資源缺乏」。為了解決一般幼兒和特殊兒童迫切的問題，唐氏症基金會這些年來陸續承辦了7間公共托育中心，專為0-2歲的幼兒提供安全且豐富的學習環境。

唐氏症基金會董事長林正俠的女兒妙妙本身是一名唐氏症寶寶，當妙妙長大要去幼稚園時，吃上了無數的閉門羹。林正俠深刻體會到那種無力感和絕望感，也因此堅定了他在基金會創辦「早期療育機構」的決心，於是11年前「愛家發展中心」就這樣誕生了。

早療機構為特殊兒童的家庭帶來轉變的機會，但林正俠認知到唯有讓大眾都能夠理解身障兒童的處境，並且帶著同理和包容的眼光去擁抱這些孩子，這個社會才能真正達到共融共好。

所以他積極地將早療專業知識帶入公托中心，從幼苗的根基開始培育，若中心內的孩子有發展遲緩的跡象，具備專業知識的教保員和基金會的早療網絡，就能迅速的為家長提供資源。

唐氏症基金會承辦的新莊裕民公共托育中心，完全比照提供給身障兒童的設施設備。在幼兒教育上，也會依照特殊兒童的需求訂製不同的課程。林正俠相信從小開始的良性互動，能有效的消除大眾的歧視和偏見。

秉持「哪裡有需求，就往哪裡去」的服務原則，唐氏症基金會也前進離島，為偏鄉注入資源，2015年率先在馬祖設立公共托育中心，林正俠苦笑說到創辦之路的艱辛：「才去第一年就燒掉100多萬，雖然賠錢還是咬牙撐下去。」

服務是永無止盡且極度需要熱情的工作，面對政府機關，他仍不間斷地持續倡議，希望未來能夠有更多的保障名額提供給身障孩子入學。由於社會工作型態的轉變，不少父母常常得加班才能去接小孩，他提議應該提高延拖費用，這樣同時能為家長和教保老師帶來改善。

林正俠說他的初心很單純，「基金會的服務都是跟著我女兒不斷成長的。」因為感同身受家長的辛苦，所以永遠要多花心思盡力恢復家庭的功能。弱勢家庭不是統計資料上冰冷的數字，他們都是有血有肉的靈魂，社會政策應該如同陽光，溫柔地為每一個陰暗角落帶來溫暖和希望，並陪伴一個家庭重新建立安全感，「我做的事情，就是幫大家把笑容找回來。」