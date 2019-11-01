11名高專人才成功歸化 「台灣先生」谷月涵如願拿到身份證

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部10月30日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長臺灣證券分析、金融發展趨勢等財金專業的美國籍谷月涵等11位高級專業人才，歸化我國國籍。

內政部30日發佈新聞稿，本次通過審查的11名高級專業人才，包括醫學領域3名、經濟領域1名、文化藝術領域2名、教育領域3名、科技領域1名、金融領域1名。

《中央社》報導，美國籍谷月涵自1988年來臺工作，長期擔任外資證券商、證券投顧公司研究人員或主管，精研臺港等大中華區市場近30年，被稱為外資圈最懂臺灣的「臺灣先生」，其所帶領的團隊屢獲外資評比為第一，對培養臺灣財金領域專業人才及促進證券市場發展深具貢獻。

法國籍尚先生專長影片創作，具有傑出藝文工作技能與表現，其創作與臺灣社會文化相關紀錄片多達16部，劇情電影作品2部，並透過影像將臺灣傳統文化介紹到法、義等歐洲國家，曾獲第22屆臺法文化獎，對推廣臺灣傳統文化，提升臺灣在國際的能見度貢獻良多。

馬來西亞籍方女士具有耳鼻喉科醫療專業，同時為輔仁大學專任助理教授，醫療服務與研究表現優異，迄今已發表23篇SCI醫學期刊論文。方女士致力於睡眠呼吸障礙研究及治療，除造福民眾外，也透過教職作育英才，對我國專業醫療服務及醫學教育深具貢獻。

內政部指出，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。

為便利國際高級專業人才了解相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區，歡迎更多外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港臺灣人。