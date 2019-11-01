國泰藝術節打破場地限制　台灣雲門鄭宗龍創新演出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國泰藝術節將首次舞進博物館、體育館等公共區域，在雲門2藝術總監鄭宗龍帶領下，將近距離在觀眾旁翩翩起舞，結合林強、林生祥與原民歌手沐妮悠的音樂，邀請大家起身一同快樂舞出自我，將自9日起連續五個週末台灣登場。

國泰金控長期與雲門舞集攜手，24年來不間斷舉辦大型戶外公演，《紐約時報》今（2019）年7月以全版報導，現場上萬觀眾等待的「不是搖滾盛典，不是足球大賽，驚人地，他們在搶奪一場當代舞蹈表演得一席觀賞地盤。」

國泰支持雲門２將藝文種子遍灑校園與社區，廣邀社區民眾免費欣賞，18年來在69所學校，演出近200場，觀賞人次逾19萬人；今年是第19年的支持，雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍策劃新的展演方式，雲門舞者踏入公眾場館，打破舞台與觀眾席的界線，以更多元，更有機的互動，牽起民眾的手，一起跳舞。



國泰金控總經理李長庚（右）與雲門2藝術總監振宗龍（圖/主辦單位）

近日的宣傳記者會上，雲門舞者在國泰人壽大樓大廳熱鬧起舞，平時忙碌的辦公大廳，化為美麗的舞蹈空間。國泰同仁表示，沒想過這個每天忙碌辦公的地方可以跳舞！

國泰金控總經理李長庚說：「剛剛環視現場，大家都沈醉的看演出，我看到鄭總監一臉專注，你們知道他在做什麼嗎？他在做筆記！為的是提醒舞者在下一場表演不斷精進。」並說，「一個國際舞團與企業是一樣的，不容忽視細節，在細膩的團隊合作中不斷進步。」

鄭宗龍則開心問：「你們剛剛跳得開心嗎？每次看大家一起跳舞，我站在旁邊忍不住動起來，那是一個很開心的時刻。很感謝國泰給雲門24年的支持。」

鄭宗龍說，過去校園社區巡演形式讓雲門可以前往偏鄉學校，即便學校人數不多。「我和舞者們討論，我們希望可以在這個土地散發更多快樂氣氛，讓大家覺得舞蹈可以很靠近。」希望透過走進美術館、博物館甚至是縣府大廳，讓這些空間的氛圍有更多種可能性。

鄭宗龍表示：「你在博物館裡走一走，怎麼突然間就有林強的《向前走》？突然間就會有人把你拉起來跳舞！」

鄭宗龍提及，舞者在非劇場空間跳舞是挑戰，面對硬邦邦的地板，沒有燈光與佈景的幫忙，不可預期的人群樣貌，可能有長者，也可能有哇哇大哭的小孩，但雲門的舞者非常樂意接受挑戰，他說，「今年，我們想要把快樂的氣氛帶給更多人！」

雲門2將帶來70分鐘的演出，鄭宗龍編排舞作選粹與編創新作，加入與觀眾的互動；音樂則有林強、林生祥與原住民歌手沐妮悠等多元旋律，從觀看到參與的完整體驗，捨棄語言教條，身體力行感受舞蹈的親近。

下週六（9日）起的連續五個，國泰藝術節將分別在新北市鶯歌陶博館、澎湖科大體育館、彰化縣政府大廳、台南美術館2館大廳以及花蓮縣文化局美術館各演出兩場。雲門舞者就在觀眾身邊近距離起舞並歡迎共舞，詳情請前往官網查詢。