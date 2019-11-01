2019 ITF台北國際旅展天成飯店集團 加入LINE@免費抽價值五萬元住宿券

加入LINE@免費抽價值五萬元住宿券

眾所期待的「2019台北國際旅展」即將在2019/11/8(五)至11/11(一)為期四天，於南港展覽一館盛大辦裡。天成飯店集團【攤位：N1412】為響應年度旅遊盛會，推出如童話般南歐莊園城堡的【瑞穗春天國際觀光酒店】莊園溫馨家庭房一泊二食住宿券(總價值NT$52,800)抽獎活動，於旅展期間加入天成飯店集團LINE@，或是原本已經是LINE@的粉絲都有機會參加抽獎，抽獎活動將統一於11月20日透過LINE@發出推播訊息，11月21日公布得獎者，活動詳情請上天成飯店集團LINE@動態主頁查詢。

於旅展期間全新開幕瑞穗春天國際觀光酒店(股)公司除了推出平日城堡精緻雙人房住宿券每張NT$9,900起(一泊三食)，全新推出「莊園頂級豪華家庭房平日六人住宿券」下殺3折每張NT$19,800(原價NT$66,000，含早餐與晚餐) ，六人同行即以每人NT$3,300，則享有一泊二食的超值優惠與頂級的住宿體驗，遊花蓮絕不容錯過的南歐莊園城堡，體驗童話般如詩美景。

天成飯店集團旗下五館飯店：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-繪日之丘、天成文旅-華山町及蜂巢，祭出超殺優惠聯合住宿券最低1.2折起，台北、嘉義五各館別聯合住宿券含早餐每張售價NT$3,699(最高總價值NT$29,700，下殺1.2折)不分平假日皆可入住，適合全家出遊或好友相約使用；天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、六國餐廳、PRIME ONE牛排館與華山町餐酒館共同推出餐券下殺5.2折起，饕客們心動請盡快行動。除了於南港展覽館一館現場購買外，亦同步推出線上旅展(11/5至11/18 18:00止)多款住宿券及餐券優惠開放同步線上購買，讓天成飯店集團的旅展美意無遠弗屆，以更方便快速的購券平台回饋消費者的支持!

瑞穗春天國際觀光酒店(股)公司平旺日住宿券六人同行一泊二食每人只要NT$3,300

瑞穗春天國際觀光酒店(股)公司座落於花蓮瑞穗鄉佔地兩萬坪，為國內首座結合觀光飯店、villa別墅、親子villa、溫泉/水樂園，整體設計以南歐莊園風格為主，此次推出多款依不同入住需求的商品選擇，「城堡精緻客房平日雙人住宿券」下殺2.8折每張NT$9,900(原價NT$35,200，含早餐與晚餐)，可入住2位成人；「莊園精緻家庭房平日四人住宿券」下殺3.8折每張NT$19,800(原價NT$52,800，含4客早餐與晚餐)，可入住4位成人；「親子別墅孩童溜滑梯房平日住宿券」下殺28折每張NT$15,800(原價NT$57,200，含4客早餐與晚餐)，可入住2位成人與2位孩童(6-12歲)，上述三項商品除了提供一泊二食與黃金湯溫泉、金色水樂園的頂級體驗，此次旅展更贈好禮，於平旺日使用旅展券加碼升等為「一泊三食(贈PRIME ONE精緻午餐)」；瑞穗春天國際觀光酒店(股)公司自開幕以來就受到熱烈討論，本次推出「莊園頂級豪華家庭房平日六人住宿券」下殺3折每張NT$19,800(原價NT$66,000，含早餐與晚餐) ，可入住6位成人，即為每人NT$3,300享受到一泊二食的超值優惠與頂級的住宿體驗；本次旅展祭出旅展加碼旺日不加價，於周五、周日皆可憑券使用。得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

天成飯店集團旗下五館飯店祭出超殺優惠聯合住宿券最低1.2折起

天成飯店集團NT$3,699五館聯合住宿券多年來持續受到消費者的熱烈支持，座落於台北車站旁五鐵共構之交通樞紐地帶，「台北天成大飯店」向來是台北自由行旅客的首選住宿地，或是來到台北後車站商圈，體驗以蜜蜂歸巢為概念設計的「蜂巢」，向來是港澳旅客輕旅行的首選；往南移動探索阿里山腳下最美的城市嘉義「天成文旅-繪日之丘」，不論是適合情侶的精緻客房、三人閨蜜的豪華三人房，還是小家庭的四人溫馨家庭房，天成飯店集團旗下各館皆可符合賓客的需求；除了超優質的住房商品可選擇使用，台北花園大酒店頗受好評的Garden SPA更推出原價值NT$8,400的身體課程「鹽岩精油抗壓舒活」與臉部課程「植萃精華亮顏煥彩」共兩堂，一張聯合住宿券可提供消費者多元化選擇體驗，在繁忙的生活裡，享受身、心、靈的寧靜與自然放鬆。

烤鴨三吃、牛排套餐、自助餐與超人氣火山卷等多種餐券5.2折起

此外頗受好評的天成飯集團旗下的各餐廳亦推出各式餐券供消費者選擇，超人氣的台北花園大酒店六國餐廳自助餐，展覽期間推出優惠平均每客只要NT$560（平日自助午晚餐或假日下午茶套券NT$2,800/乙套5張），下殺7.3折，無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴，是親友歡聚的最佳選擇；每年邀請米其林與當地評鑑＂雙評鑑＂主廚來台客座的PRIME ONE牛排館，推出美國Prime濕式熟成30天丁骨牛排16oz雙人套餐NT$2,699，下殺6.9折，主廚選用美國Prime等級丁骨部位，費時30天熟成，牛肉風味鮮甜，亦可從丁骨品嘗到紐約客與菲力兩種不同風味，令人食指大動。另外，以明爐烤鴨馳名遠近的天成大飯店TICC世貿會館，這次也推出下殺6.3折的烤鴨三吃兌換券，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理，絕對滿足老饕的胃和心；超人氣的網美餐廳華山町餐酒館，此次亦推出「平日饗食通用券」一券即可享有平日商業午餐、網美系雙人下午茶、超人氣火山卷或絕美創意調酒<未滿18禁止飲酒>，擇一商品使用！美食展現場更有消費餐券滿額贈活動，消費滿NT$3,000即贈台北天成大飯店車頭站古早味冰品的商品兌換券2張（總價值NT$200），滿NT$5,000即贈六國麵包坊商品兌換券3 張（總價值NT$300）；滿NT$9,000即可得天成文旅華山町餐酒館平日雙人下午茶套餐兌換券1張(價值NT$599+10%)。