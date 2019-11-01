「傳承文化 跨出展望」新住民及其子女海外培力成果豐碩

為培養新住民子女國際視野，今年暑假有207位獲選的新住民及其子女與學校師長、社工，在新住民發展基金的補助下，讓新住民子女有機會回到爸媽的家鄉生活體驗及語文學習，他們的父母分別來自13個不同的國家，這次旅程不僅增進原生家庭的連結，也搭起新住民母國與臺灣的文化橋樑。內政部陳宗彥次長也出席31日的成果發表會，並勉勵所有參與的新住民家庭。

陳次長指出，臺灣目前的新住民朋友已超過55萬人，新住民子女約有42萬人，31日舉辦的「新住民及其子女海外培力計畫成果發表會」，分享的成果相當多元，除有文化變遷歷程的探究，也有專案議題的探索。擁有跨國語言和多元文化資源的新住民及其子女，是我國的新國力，移民署這項海外培力計畫迄今已有979人參與，不僅可以提升國際視野及跨文化知能素養，更讓新住民及其子女了解自身優勢，開闊未來就業的視野。

內政部表示，今年的活動反應熱烈，總共收到210件申請，經甄選後錄取98組207人，包含家庭組87組、親師組8組、社會服務組2組及同儕主題組1組，有來自印尼、柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、新加坡、中國、加拿大、美國、英國、荷蘭及北馬其頓等13個國家的新住民家庭參與。

內政部指出，明（109）年將辦理寒假梯次，現正徵件至今年11月18日截止，獲選者將依申請時所擬具的計畫，回到新住民家長母國進行至少7天的學習體驗，並依前往國家及地區每人補助新臺幣2至6萬元不等，歡迎大家踴躍報名參加！（活動簡章詳見新住民培力發展資訊網）

（新聞轉載自新住民全球新聞網）