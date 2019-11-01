擅帶瓦斯桶煮飯釀氣爆 巴基斯坦快車大火至少74死

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）巴基斯坦昨（31）日上午一輛開往北部大城拉瓦平第的長途快車發生火燒車意外，造成至少74人死亡，上百人輕重傷，其中許多罹難者是在列車行駛中被推擠而掉出車外，釀成重大傷亡慘況。

綜合外電報導，整起事件發生在一輛載滿旅客的長途列車「Tezgam特快車」上，從巴基斯坦東南大省克拉蚩（Karachi）出發，預計開往北部大城（Rawalpindi），在途徑旁遮比省的小鎮時，1名違法攜帶瓦斯桶上車的旅客，在準備早餐時不慎引發氣爆，3列車廂內霎時陷入火海，其他乘客所攜帶的行李、食用油及其他易燃物讓大火越燒越烈。

躲避大火的乘客們在車廂內推擠逃竄，不少人是因為受不了高溫跳車，或是遭推出車外慘死，至少74人死亡，百餘人輕重傷，由於許多罹難者的遺骸被大火燒得難以辨認，巴基斯坦警方表示，死傷人數可能繼續上升。

《美聯社》報導指出，生還的乘客控訴，火車在大火發生的20分鐘後才停止，讓傷亡更加慘重，但列車駕駛員表示，在得知起火後，列車在3分鐘內就停下來了。

巴基斯坦鐵路部表示，長途火車上是不允許攜帶易燃物品的，但是許多經濟條件不佳、無法負擔車上販售食物的民眾還是習慣自備廚具，在車上煮食，才會釀成本次災難。