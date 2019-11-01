新館長！擁策展人、藝術家多重身份　駱麗真接棒台北當代藝術館

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北當代館長潘小雪已卸任，將由世新大學助理教授駱麗真接棒，盼借重他藝術家及策展人的身份，帶領當代成為國際重要藝術據點邁向下一個20年。

台北當代藝術館（以下簡稱當代）近日發布新聞稿指出，館長潘小雪因生涯規劃，自國立東華大學退休，並向本會申請卸任台北當代藝術館館長一職。新任館長經公開招募遴選，最後定案由世新大學助理教授駱麗真出任，盼能借重其本身具備藝術家、策展人、藝術行政及學院教師等跨域經歷，帶領台北當代藝術館邁向開館20年後的發展。

當代說明，駱麗真為美國紐約大學藝術創作碩士、國立交通大學新媒體藝術博士，專長在當代藝術、新媒體藝術研究與創作、藝術創作與評論、數位行銷與趨勢研究、文化創意產業研究、藝術教育與幼兒發展等，現服務於世新大學公共關係暨廣告學系，已向世新大學辦理借調，專心投入當代館館長乙職。

當代表示，駱麗真曾參與「第二美術館之營運管理委託研究案」，而該研究案是「台北當代藝術館」的前期研究。曾擔任台北數位藝術中心執行長、全國文化會議諮詢委員會委員、台灣科技藝術教育協會理事長等，長期投身公共領域服務，關注藝術家權益維護、藝術介入社會議題、文化藝術領域服務、新銳藝術家及策展人培育等議題，同時也是台灣當代藝術資料庫催生的發起人之一，對於當代藝術相當嫻熟，將在專業上持續推動館務運作，並拓展與國際合作的多樣性。

當代提及，2020年的當代館邁入設立的第19個年頭，即將進入20年之際，新任館長駱麗真期許除了延續過往計畫的努力外，在這20年即將到來的重要時刻，當代館除了原有的教育推廣、藝術展演、文化研究、國際交流、藝術近用與平權的目標工作之外，更希望當代館未來成為亞洲當代的重要據點，國際當代藝術的能量交換站。