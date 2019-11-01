捍衛香港自由人權 美議員再提法案制裁侵權官員

針對中國持續侵蝕香港基本權利，多位美國聯邦參議員今天提出「香港如水聚散法案」。法案譴責北京違反香港人民自由權，並授權美國行政部門制裁侵權的香港、中國政府官員。

根據今天由3位共和黨籍參議員所提出的「香港如水聚散法案」（Hong Kong Be Water Act），法案要求美國總統依據「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky Act），對壓迫香港人民言論、結社、集會、遊行及抗議自由的「外國人士」採取制裁行動。

對於被認定削弱香港自治、基本自由及人權的「外國人士」，法案則授權美國總統凍結他們的資產。法案所指的「外國人士」包含現任或前任香港、中國官員，亦或是代表或與港、中政府合作的人士。

法案也指出，「國會意見」（sense of Congress）認為，中國蓄意違反中英聯合聲明及香港基本法，且北京持續侵犯香港自由與民主的行為，反應了中共根本上的極權特質。法案也強調，中共極權野心不只侷限在中國領土，也擴及其他印太區域國家。

本法案是以香港「反送中」示威運動著名的口號「be water」（如水聚散）為名。「Be water」一詞源自已故香港武打巨星李小龍，意指武者不應拘泥於形式招數，要像水般流動，是許多「反送中」示威者所奉行的策略。

法案主要提案人、共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）今天發布新聞稿表示，他近期前往香港，當地快速惡化的情勢令他擔憂。霍利指出：「毫無疑問地，香港正迅速成為警察國家，我們必須向世界傳達說，當香港人民起身抵抗中國共產黨，美國會與他們站在一起。」

法案另外還有2位共和黨籍參議員擔任共同發起人，包含參議員史考特（Rick Scott）及柯寧（John Cornyn）。

月初才前往香港的史考特在新聞稿中表示，他在當地與許多示威者碰面，他們正奮力恢復當初中共承諾他們的自由。史考特說，他也聽聞關於香港警方採取暴力、威脅及恐嚇的駭人事件。

史考特強調：「身為美國人的我們，不能讓這繼續下去。我對於能發起『香港如水聚散法案』感到驕傲，我們與自由及基本人權受到中共壓迫，卻為其奮鬥的勇敢香港人站在一起。」

美國參眾兩院6月也分別推出「香港人權與民主法案」，要協助香港維護自治，並授權美國總統至少每年點名、制裁侵害香港人權的人士。可動用制裁手段包括凍結資產，以及讓這些人士及他們直系親屬無資格取得簽證或入境美國。

眾議院已在本月15日以口頭表決方式無異議通過眾院版「香港人權與民主法案」，參院版法案目前尚待全體參議院表決。